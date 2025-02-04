Перезагрузка с помощью тренировки: как спорт помогает победить усталость

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Фитнес-эксперт Юрий Аверьянов рассказал о том, как тренировки могут помочь справиться с усталостью как физической, так и эмоциональной.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Растяжка

Он отметил, что даже лёгкие физические нагрузки способствуют восстановлению сил, снижая уровень усталости.

Аверьянов объяснил, что для преодоления усталости, вызванной неправильным питанием (например, из-за употребления быстрых углеводов, которые повышают уровень сахара и инсулина в крови), важно следить за качеством сна и скорректировать рацион.

Также он подчеркнул важность общения с близкими или консультаций с психологом для восстановления эмоционального состояния, особенно в случаях профессионального выгорания, пишет Life.ru.

Кроме того, тренер добавил, что в периоды стресса важно позволить себе отдых, включая "диванный" режим, но чтобы не навредить здоровью, он рекомендует сочетать его с прогулками и лёгкими упражнениями.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

