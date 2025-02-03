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Даже руки не пожали. Бетербиев и Бивол встретились перед реваншем

1:06
Спорт

Боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол встретились перед реваншем, который 22 февраля пройдет в Саудовской Аравии. Это событие станет одним из самых ожидаемых боксёрских турниров года.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

Впервые они подрались друг с другом осенью 2024 года. Бой вызвал небывалый интерес в боксёрском мире. Его до сих пор обсуждают. Артура и Дмитрия пригласили на совместное интервью на канале TNT Sports.

Между спортсменами в ходе встречи чувствовалось напряжение — это было видно даже по короткому общению. Боксёры не пожали друг другу руки и не смотрели друг на друга.

"В первом поединке я был максимально сфокусирован. Конечно, я пересматривал его, вижу моменты, которые мог улучшить, вижу те движения, которые не должен был делать. Это не тот бой, в котором можно было потерять концентрацию", — заявил Дмитрий Бивол.

Артур добавил, что также понял свои ошибки в предыдущем поединке.

Уточнения

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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