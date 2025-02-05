Идеальные формы в любом возрасте за месяц! Эти 3 упражнения избавят от жирового фартука любого

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У многих людей, особенно у рожавших женщин, есть проблема — "жировой фартук" на животе. Фитнес-эксперт, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко для Pravda. Ru перечислил упражнения, которые лучше всего помогут вам от нее избавиться.

Фото: freepik мышцы пресса

"Сейчас многие стараются убрать и подтянуть тело именно в области живота. Для этого нужно качать пресс, в том числе. Отличное упражнение, когда человек ложится на спину, ноги оставляет согнутыми, руки убирает за голову. При этом полностью подниматься до колен всему телу не надо. Нужно просто сделать скручивание — оторвать лопатки", — рассказал Литовченко.

Также эффективное упражнение, когда человек приподнял корпус, лежа на спине, и сделал махи ногами либо вертикально, либо горизонтально. В этом упражнении также задействованы мышцы пресса.

Если есть дома турник, по словам, эксперта, можно повиснуть на нем руками, и приподнимать колени за счет вытяжения таза вверх, колени нужно тянуть к животу. Затем стоит полностью поднимать прямые ноги.

"Третье эффективное упражнение — "уголок". Я думаю, что лучше всего начинать с малого, переходить к большему и в конечном итоге перейти заниматься со специальным колесиком, благодаря которому можно отлично прокачать мышцы пресса", — добавил эксперт.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

