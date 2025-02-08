Любите хлеб, но хотите худеть? Важные советы, которые помогут сделать правильный выбор

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

На полках супермаркетов какого только хлеба сейчас не найдешь! Давно известно, что во время похудения можно есть хлеб, но выбрать его стоит правильно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Диетологи утверждают, что для этого нужно изучать состав и тип используемых злаков. Американский диетолог Сэманта Снашолл заявила, что хлеб становится ультрапереработанным продуктом, как только в его состав добавляются определённые добавки. Она рекомендует внимательно читать список ингредиентов: чем длиннее и сложнее слова, тем выше вероятность, что продукт прошёл интенсивную обработку.

Диетолог Морган Дикисон отметила, что хлеб для выпечки, который быстро черствеет, скорее всего, так как не подвергался ультрапереработке.

Эксперты советуют выбирать продукт из цельного зерна, так как он сохраняет больше полезных веществ: клетчатки, витаминов и минералов. В составе на первом месте должны быть указаны цельные зерна, например цельнозерновая мука, овёс или цельная пшеница.

Однако не стоит доверять маркировке на упаковке полностью, например, надписи "цельная пшеница", поскольку она может быть ложной. Важно внимательно изучить именно состав продукта.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

