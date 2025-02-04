Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закон лишь предлог — против Русского дома в Азербайджане примут меры
Киевская ложь — жители приграничных сел протестуют против Зеленского
Каких исполнителей не хватает на российской эстраде: мнение Иосифа Пригожина
Выявляем ошибки застройщика: проверяем качество сантехники в новостройке
Автомат удобнее, но почему опытные водители всё равно выбирают механику
Польша потребовала зеркального ответа ЕС на пошлины США
Этот рецепт – настоящая витаминная бомба! Попробуйте пасту Амосова
Вьетнам набирает популярность среди российских туристов
Связь будущего: почему гравитационные волны могут стать ключом к межзвездным коммуникациям

Мужское пространство или почему женщины боятся идти в спортзал: учёные нашли причину

1:01
Спорт

Ученые выяснили, что женщины часто боятся идти в тренажерку из-за давления общества и стресса, вызванного выбором подходящей одежды для тренировки. Отсюда возникает "фобия спортзалов".

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Женщины больше всего отказываются идти в спортзал из-за осуждения со стороны окружающих за внешний вид и физическую форму. Многим также некомфортно носить определённые виды спортивной одежды, включая короткие топы или облегающие леггинсы, из-за боязни выглядеть "старше" или "менее привлекательно", отметили ученые.

А почти 25 процентов опрошенных столкнулись с нежелательными комментариями от мужчин в зале. Им указывали на внешний вид и неправильную технику выполнения упражнений.

Многие мужчины думают, что спортзал — их пространство, а женщины туда проникают. Поэтому мужчины считают, что могут комментировать то, как женщины расставляют своё оборудование или как они выглядят, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Фо́бия (от др.-греч. φόβος «страх»), боя́знь — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности
Экономика и бизнес
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Недвижимость
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Последние материалы
Забыли скалку? Не беда! Чем её можно заменить на кухне
Прогресс застопорился? Следуй этим принципам и вырвись из тренировочного плато
Атмосфера самоочищается быстрее: открытие, которое меняет взгляд на климат
Жители греческого острова Санторини спешно покидают его из-за землетрясений
Нужно ли укрывать розы после посадки? Важные нюансы ухода
Цены на золото побили новый рекорд
Кружево и грубые ткани: секрет современного образа
Зинаида Неярохина покидает пост главы города Ростов-на-Дону
Одна деталь делает атмосферные двигатели надёжнее турбированных — что скрывают автопроизводители
Как кошки на самом деле видят мир: правда об их поведении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.