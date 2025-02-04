Мужское пространство или почему женщины боятся идти в спортзал: учёные нашли причину

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Ученые выяснили, что женщины часто боятся идти в тренажерку из-за давления общества и стресса, вызванного выбором подходящей одежды для тренировки. Отсюда возникает "фобия спортзалов".

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Женщины больше всего отказываются идти в спортзал из-за осуждения со стороны окружающих за внешний вид и физическую форму. Многим также некомфортно носить определённые виды спортивной одежды, включая короткие топы или облегающие леггинсы, из-за боязни выглядеть "старше" или "менее привлекательно", отметили ученые.

А почти 25 процентов опрошенных столкнулись с нежелательными комментариями от мужчин в зале. Им указывали на внешний вид и неправильную технику выполнения упражнений.

Многие мужчины думают, что спортзал — их пространство, а женщины туда проникают. Поэтому мужчины считают, что могут комментировать то, как женщины расставляют своё оборудование или как они выглядят, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Фо́бия (от др.-греч. φόβος «страх»), боя́знь — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.



