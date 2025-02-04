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Журова считает, что Александр Овечкин может стать президентом, если захочет: Ксения Собчак баллотировалась, и ничего

1:12
Спорт

Депутат Государственной Думы Светлана Журова считает, что российский хоккеист Александр Овечкин мог бы претендовать на пост президента, если бы выразил такое желание.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Овечкин

По её мнению, Овечкин, проживая за границей, может не быть полностью осведомлён о некоторых аспектах жизни в России и её социальной политике. Журова отметила, что для успешного участия в выборах президента России Овечкину потребуется пройти соответствующую подготовку.

Она также подчеркнула, что любой гражданин имеет право выдвигать свою кандидатуру на пост президента, как это сделала Ксения Собчак, и что Овечкин мог бы последовать этому примеру, если бы посчитал это необходимым.

Однако вопрос о том, хочет ли сам Овечкин занимать такую должность, остаётся открытым, по мнению Журовой.

"А так потенциально любой может выдвинуть кандидатуру на выборах президента России. Ксения Собчак баллотировалась на этот пост, и ничего. И Овечкин мог бы, если захочет. Вопрос только, нужно ли это самому Овечкину", — сказала Журова, которую цитирует "ВсеПроСпорт".

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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