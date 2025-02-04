Похудение или тренировки: с чего начать путь к здоровому телу

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, какие заблуждения мешают эффективным тренировкам и почему многие делают ошибки при похудении.

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Миф №1: Сначала нужно похудеть, а потом — качаться

Это одно из самых распространенных заблуждений среди новичков. По словам Каневского, лучший подход — комплексный. Важно сразу:

Скорректировать питание.

Регулярно заниматься кардио.

Включить силовые тренировки.

Почему тренировки с весами важны даже во время похудения

Они ускоряют обмен веществ.

Повышают процент мышечной массы.

Увеличивают расход калорий не только во время занятий, но и в течение дня.

"Чем больше у человека мышц, тем больше калорий он сжигает, даже когда просто отдыхает", — объясняет эксперт.

Силовые тренировки помогают не только терять вес, но и формировать красивое, подтянутое тело. Для достижения результата Каневский советует заниматься минимум 4 раза в неделю, чередуя 2 силовых и 2 кардиотренировки. Оптимальная продолжительность — не более 1 часа за раз.

Миф №2: Жир превращается в мышцы

Еще одно заблуждение, которое давно опровергли ученые.

"Жировая и мышечная ткань — это совершенно разные органические соединения", — объясняет Каневский.

Жир нельзя переконвертировать в мышцы, но его можно уменьшить за счет дефицита калорий и увеличить мышечную массу с помощью тренировок и правильного питания.

Если тренировки по каким-то причинам пришлось прекратить, важно сократить количество потребляемых калорий, чтобы избежать набора жировой массы.

Чтобы добиться красивого тела, не стоит разделять процессы похудения и набора мышечной массы — они должны идти параллельно. Главное — баланс кардио, силовых тренировок и питания.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

