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Похудение или тренировки: с чего начать путь к здоровому телу

Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, какие заблуждения мешают эффективным тренировкам и почему многие делают ошибки при похудении.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Миф №1: Сначала нужно похудеть, а потом — качаться

Это одно из самых распространенных заблуждений среди новичков. По словам Каневского, лучший подход — комплексный. Важно сразу:

  • Скорректировать питание.
  • Регулярно заниматься кардио.
  • Включить силовые тренировки.

Почему тренировки с весами важны даже во время похудения

  • Они ускоряют обмен веществ.
  • Повышают процент мышечной массы.
  • Увеличивают расход калорий не только во время занятий, но и в течение дня.

"Чем больше у человека мышц, тем больше калорий он сжигает, даже когда просто отдыхает", — объясняет эксперт.

Силовые тренировки помогают не только терять вес, но и формировать красивое, подтянутое тело. Для достижения результата Каневский советует заниматься минимум 4 раза в неделю, чередуя 2 силовых и 2 кардиотренировки. Оптимальная продолжительность — не более 1 часа за раз.

Миф №2: Жир превращается в мышцы

Еще одно заблуждение, которое давно опровергли ученые.

"Жировая и мышечная ткань — это совершенно разные органические соединения", — объясняет Каневский.

Жир нельзя переконвертировать в мышцы, но его можно уменьшить за счет дефицита калорий и увеличить мышечную массу с помощью тренировок и правильного питания.

Если тренировки по каким-то причинам пришлось прекратить, важно сократить количество потребляемых калорий, чтобы избежать набора жировой массы.

Чтобы добиться красивого тела, не стоит разделять процессы похудения и набора мышечной массы — они должны идти параллельно. Главное — баланс кардио, силовых тренировок и питания.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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