Похудение или тренировки: с чего начать путь к здоровому телу

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, какие заблуждения мешают эффективным тренировкам и почему многие делают ошибки при похудении.
Это одно из самых распространенных заблуждений среди новичков. По словам Каневского, лучший подход — комплексный. Важно сразу:
"Чем больше у человека мышц, тем больше калорий он сжигает, даже когда просто отдыхает", — объясняет эксперт.
Силовые тренировки помогают не только терять вес, но и формировать красивое, подтянутое тело. Для достижения результата Каневский советует заниматься минимум 4 раза в неделю, чередуя 2 силовых и 2 кардиотренировки. Оптимальная продолжительность — не более 1 часа за раз.
Еще одно заблуждение, которое давно опровергли ученые.
"Жировая и мышечная ткань — это совершенно разные органические соединения", — объясняет Каневский.
Жир нельзя переконвертировать в мышцы, но его можно уменьшить за счет дефицита калорий и увеличить мышечную массу с помощью тренировок и правильного питания.
Если тренировки по каким-то причинам пришлось прекратить, важно сократить количество потребляемых калорий, чтобы избежать набора жировой массы.
Чтобы добиться красивого тела, не стоит разделять процессы похудения и набора мышечной массы — они должны идти параллельно. Главное — баланс кардио, силовых тренировок и питания.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.