Главный тренер Металлурга предложил заменить судей искусственным интеллектом

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин выразил надежду на то, что в будущем искусственный интеллект заменит судей.
Магнитогорский клуб потерпел поражение от "Салавата Юлаева" со счётом 4:6 в матче, который проходил 3 февраля, несмотря на то, что вели в ходе встречи.
Разин отметил, что в современном теннисе судейство осуществляется автоматически, и это позволяет избежать споров.
"Хотелось бы сказать такую вещь. У нас сейчас в теннисе нет судей, есть только человек, который объявляет счёт, и никаких споров нет", — сказал Разин в ходе пресс-конференции.
Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет заменить людей, влияющих на исход игры.
Победа над "Металлургом" позволила "Салавату Юлаеву" занять второе место в Восточной конференции.
Андре́й Влади́мирович Ра́зин (род. 23 октября 1973, Тольятти, Куйбышевская область) — российский хоккеист и тренер.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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