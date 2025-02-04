Главный тренер Металлурга предложил заменить судей искусственным интеллектом

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Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин выразил надежду на то, что в будущем искусственный интеллект заменит судей.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Матч по хоккею

Магнитогорский клуб потерпел поражение от "Салавата Юлаева" со счётом 4:6 в матче, который проходил 3 февраля, несмотря на то, что вели в ходе встречи.

Разин отметил, что в современном теннисе судейство осуществляется автоматически, и это позволяет избежать споров.

"Хотелось бы сказать такую вещь. У нас сейчас в теннисе нет судей, есть только человек, который объявляет счёт, и никаких споров нет", — сказал Разин в ходе пресс-конференции.

Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет заменить людей, влияющих на исход игры.

Победа над "Металлургом" позволила "Салавату Юлаеву" занять второе место в Восточной конференции.

Уточнения

Андре́й Влади́мирович Ра́зин (род. 23 октября 1973, Тольятти, Куйбышевская область) — российский хоккеист и тренер.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

