Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Николай Соболев пересадил волосы: во сколько блогеру обошлась операция
На авторазборках полно краденых запчастей: как сделать свою машину неинтересной для воров
Нож в руках школьника: что известно о резонансном ЧП в Екатеринбурге
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Трое неизвестных угнали поезд метро в Нью-Йорке
Ида Галич показала, как её сын отреагировал на известие о братике или сестрёнке
Осудившего СВО Алексея Кортнева отменили в Театре мюзикла: никаких поблажек
Что стоит за странными расчётами процентов по депозитам в России
Стало известно, где и когда встретятся Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва

Справляемся с упадком сил и возвращаем интерес к тренировкам

3:09
Спорт

Даже у самых преданных спортсменов бывают дни, когда мотивация на нуле. Если нежелание тренироваться повторяется регулярно, важно разобраться в причинах. Рассмотрим самые распространенные факторы, мешающие заниматься спортом, и способы их преодоления.

тренировки в спортзале
Фото: freepik
тренировки в спортзале

Основные причины потери мотивации

Физическая усталость

Интенсивные тренировки без должного отдыха могут привести к переутомлению. Организм требует восстановления, и игнорировать этот сигнал не стоит.

  • Что делать: Дайте себе день отдыха, попробуйте легкую активность, например, прогулку или растяжку.

Эмоциональное выгорание

Если тренировки стали рутиной, а удовольствие от процесса исчезло, возможно, причина в эмоциональном истощении.

  • Что делать: Сделайте перерыв или смените вид активности — попробуйте плавание, танцы или йогу.

Отсутствие цели

Без четко поставленных задач занятия спортом могут казаться бессмысленными.

  • Что делать: Определите цель, например, улучшить выносливость, похудеть или подготовиться к соревнованиям.

Монотонные тренировки

Однообразие снижает интерес и делает занятия скучными.

  • Что делать: Добавьте новые упражнения, поменяйте программу или найдите напарника для тренировок.

Стресс и плохое настроение

Эмоциональное состояние напрямую влияет на желание заниматься спортом.

  • Что делать: Используйте техники релаксации перед тренировкой — медитацию, дыхательные упражнения или любимую музыку.

Недостаток сна и несбалансированное питание

Хронический недосып и нехватка питательных веществ снижают уровень энергии.

  • Что делать: Уделяйте внимание качественному сну (не менее 7-8 часов) и полноценному рациону.

Страх неудачи или сравнение с другими

Некоторые боятся выглядеть неумело или считают, что их прогресс слишком медленный.

  • Что делать: Фокусируйтесь на личных результатах, а не на успехах окружающих. Каждый развивается в своем темпе.

Отсутствие привычки

Новичкам сложно сразу встроить тренировки в расписание.

  • Что делать: Начинайте с коротких занятий (10-15 минут) и постепенно увеличивайте нагрузку.

Проблемы со здоровьем

Если тренировку сопровождает боль или дискомфорт, возможно, причина кроется в медицинских показателях.

  • Что делать: Проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания.

Лень

Иногда причина банальна — просто нет желания.

  • Что делать: Используйте "правило 5 минут" — начните заниматься, пообещав себе остановиться, если захочется. Часто после старта приходит желание продолжить.

Важно не винить себя за отсутствие мотивации. Если пропуск тренировок стал системой, проанализируйте причины и попробуйте изменить подход. Спорт должен приносить удовольствие и пользу, а не быть источником стресса.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра - система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему стоит есть овсянку каждый день
Здоровье
Почему стоит есть овсянку каждый день Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности
Экономика и бизнес
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Последние материалы
Лукашенко пообещал разобраться с необоснованным выводом денег за рубеж
Стало известно, почему Ким Кардашьян не пришла на Грэмми-2025
Ученые обнаружили загадочную структуру на поверхности Марса
Вот для чего нужно небольшое отверстие на кусачках для ногтей: вы удивитесь
Невестка Ирины Понаровской прервала молчание после смерти мужа
Канье Уэст может лишиться 20 млн долларов из-за выходки Бьянки Цензори на Грэмми-2025
Синоптик объяснил, почему 2025 год может стать одним из самых жарких
Справляемся с упадком сил и возвращаем интерес к тренировкам
Беременная Ида Галич поделилась предположением по поводу пола ребёнка
Сушильная машина спасёт ваш день: 5 главных преимуществ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.