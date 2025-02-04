Удивительные последствия тренировок: почему у спортсменов чешутся ноги?

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Специалисты системы здравоохранения в Филадельфии Main Line Health заявили, что зуд в ногах во время тренировки встречается часто. В чем же причина?

Фото: Wikipedia by Alexander Redl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина завязывает шнурки

Она, по мнению экспертов, кроется в физиологических процессах, которые происходят в организме во время выполнения упражнений. Когда частота сердечных сокращений увеличивается, а кровообращение усиливается, сердце начинает прокачивать больше крови и кислорода к мышцам.

Кровеносные сосуды расширяются, чтобы обеспечить необходимый приток крови. Из-за этого идет сигнал в мозг. Наш мозг же воспринимает сигнал как потребность в зуде.

Ученые сделали вывод, что это нормальное явление и повлиять на него никак не получится.

Зуд чаще будут чувствовать те, у кого чувствительная кожа, или кто давно не тренировался.

Уточнения

Зуд (лат. pruritus) — неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов).

