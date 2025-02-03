Идеальная тренировка для женщин от 40 до 60 лет: раскрыт секрет красивой фигуры звезды Голливуда

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Британские учёные из Университета Эксетера выяснили, что тренировки по методике актрисы Дженнифер Энистон эффективны для укрепления мышц и улучшения баланса у женщин в постменопаузе.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка тренируется

Они, по мнению ученых, работают даже лучше, чем стандартные упражнения по рекомендации Национальной службы здравоохранения. Домашняя низкоинтенсивная тренировка Pvolve дает отличный результат в увеличении силы бёдер, динамического равновесия, гибкости и мышечной массы у женщин в возрасте от 40 до 60 лет, сообщает журнал Medicine & Science in Sports & Exercise.

В исследовании приняли участие 72 женщины. Их разделили на две группы: одна занималась по программе Pvolve, другая следовала стандартным рекомендациям NHS.

В итоге у женщин, выполнявших программу актрисы, наблюдалось 19-процентное увеличение силы тазобедренных суставов и 21-процентное улучшение гибкости по сравнению с контрольной группой.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья».

