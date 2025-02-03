Фанаты Барселоны об этом не догадывались! Почему на эмблеме клуба красуется флаг Англии?

Вспоминая каталонскую "Барселону", на ум сразу приходит становление одного из лучших футболистов — Лионеля Месси, ее раздутая коллекция трофеев и завидная база фанатов. Однако большинство болельщиков ошибочно принимают за флаг Англии изображение на эмблеме "Барселоны". Там есть символ, представляющий собой крест Святого Георгия, — но почему он включен в знаменитый герб?

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

В современную эпоху клуб имел дома только трех британских игроков — Стива Арчибальда, Гари Линекера и Марка Хьюза, — но каждый раз, когда игрок выходит на поле в цветах "Барселоны", он украшает собой часть английского наследия.

Эмблема "Барсы" претерпела множество изменений, однако с 1910-х годов общий вид оставался прежним. В правом верхнем углу флага Барселоны изображены красные и желтые полосы Сеньеры, флага, основанного на гербе Арагонской короны, средневекового королевства на северо-востоке Испании. Рядом с ним на белом фоне изображен красный крест, и, как уже упоминалось, это на самом деле крест Святого Георгия. Он известен как героический военный святой и крестоносец, и с раннего Нового времени его крест стал национальным флагом Англии.

Он не только покровитель Англии, но и Каталонии, где его называют Святым Жорди. Его героические поступки заслуживают внимания, особенно, когда он убил мифического дракона, чтобы спасти женщину, попавшую в беду в Каталонии.

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

