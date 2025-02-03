Хоккеист НХЛ забывает платить по счетам: почему на Панарина собираются подать в суд?

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Блокировка счетов и исковое заявление в суд о взыскании задолженности могут стать проблемами российского хоккеиста НХЛ Артемия Панарина, который не платит налоги ФНС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Он считается одним из наиболее высокооплачиваемых хоккеистов лиги. Однако на сегодняшний день Панарин задолжал ФНС порядка 75 тысяч рублей, сообщает "Царьград".

Интересно, что хоккеист в НХЛ получает более 1,14 миллиарда рублей. В России у него нет бизнеса, но есть благотворительный фонд

. Хоккеист не ответил ни на одно сообщение от ФНС с уведомлением о задолженности. Если Панарин не начнет погашать долг перед налоговым органом, то все его счета в финансовых организациях РФ заблокируют, также в суд отправится исковое заявление с требованием о взыскании долга.

Уточнения

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

