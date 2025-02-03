Хоккеист НХЛ забывает платить по счетам: почему на Панарина собираются подать в суд?

Блокировка счетов и исковое заявление в суд о взыскании задолженности могут стать проблемами российского хоккеиста НХЛ Артемия Панарина, который не платит налоги ФНС.
Он считается одним из наиболее высокооплачиваемых хоккеистов лиги. Однако на сегодняшний день Панарин задолжал ФНС порядка 75 тысяч рублей, сообщает "Царьград".
Интересно, что хоккеист в НХЛ получает более 1,14 миллиарда рублей. В России у него нет бизнеса, но есть благотворительный фонд
. Хоккеист не ответил ни на одно сообщение от ФНС с уведомлением о задолженности. Если Панарин не начнет погашать долг перед налоговым органом, то все его счета в финансовых организациях РФ заблокируют, также в суд отправится исковое заявление с требованием о взыскании долга.
Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
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