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Пилатес и калории: как тренировки помогают снижать вес

1:34
Спорт

Пилатес — это универсальная методика тренировок, которая помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и развить гибкость. В отличие от силовых тренировок и интенсивного кардио, пилатес подходит для людей с разными уровнями физической подготовки, включая тех, кто сталкивается с проблемами опорно-двигательного аппарата или избыточным весом.

Девушка занимается пилатесом
Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка занимается пилатесом

Преимущества пилатеса:

  • Улучшает осанку и снижает нагрузку на позвоночник.
  • Развивает гибкость и укрепляет мышцы.
  • Повышает выносливость без перегрузки организма.
  • Подходит для любого возраста и уровня подготовки.

Сколько калорий сжигает пилатес?

Хотя пилатес не относится к высокоинтенсивным тренировкам, он способствует постепенному снижению веса. За один час занятий можно сжечь от 200 до 450 калорий, в зависимости от уровня нагрузки и сложности упражнений.
Регулярные тренировки помогают ускорить обмен веществ и улучшить работу дыхательной системы, что делает пилатес эффективным инструментом для поддержания формы без стресса для организма.

Почему пилатес подходит для всех?

Этот вид фитнеса особенно полезен для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Он помогает активировать мышцы, задействовать диафрагмальное дыхание и улучшить общее самочувствие. Благодаря плавным движениям и контролю за техникой, пилатес доступен даже тем, кто только начинает заниматься спортом.

Уточнения

Пила́тес - система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм. Пилатес представляет собой серию упражнений в медленном темпе. Как и у других видов фитнеса или физкультуры, целью регулярных занятий являются: оздоровление суставов и укрепление мышц, снятие напряжений и болей в теле, коррекция веса, улучшение осанки, нормализация сна, улучшение самочувствия.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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