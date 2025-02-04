Сон и тренировки: сколько спать до и после физической нагрузки

Полноценный сон играет ключевую роль в восстановлении организма после физических нагрузок. По словам врача семейной медицины Алисы Гаргаевой, спортсменам требуется стандартное количество сна — 7-9 часов в сутки, но при этом его качество особенно важно.
Регулярный недостаток сна может привести к серьезным последствиям:
Пропускать тренировку или нет — зависит от самочувствия. Врач рекомендует отказаться от нагрузки, если наблюдаются:
В таком случае тренировка только усугубит состояние, а восстановление займет больше времени.
Но если сон был менее 4 часов, то тренировку лучше заменить полноценным отдыхом, так как в таких условиях организм не сможет восстановиться и адаптироваться к нагрузкам.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам. Циклическое чередование сна и бодрствования необходимо для функционирования всех высших животных.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.