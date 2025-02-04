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Сон и тренировки: сколько спать до и после физической нагрузки

1:50
Спорт

Полноценный сон играет ключевую роль в восстановлении организма после физических нагрузок. По словам врача семейной медицины Алисы Гаргаевой, спортсменам требуется стандартное количество сна — 7-9 часов в сутки, но при этом его качество особенно важно.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему сон важен для тренировок:

  • Восстановление мышц происходит во время сна, а не во время самой тренировки.
  • Дефицит сна снижает выработку гормона роста и замедляет метаболизм.
  • Недосып ухудшает работу центральной нервной системы и снижает спортивные показатели.

Последствия недосыпа для спортсменов

Регулярный недостаток сна может привести к серьезным последствиям:

  • Снижение иммунитета и общей выносливости.
  • Ослабление памяти и когнитивных функций.
  • Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Нарушение гормонального баланса и замедление роста мышц.
  • Увеличение массы тела из-за скачков аппетита.
  • Потеря концентрации, что может привести к травмам.

Можно ли тренироваться после недосыпа?

Пропускать тренировку или нет — зависит от самочувствия. Врач рекомендует отказаться от нагрузки, если наблюдаются:

  • Ощущение усталости, ломота в теле, головная боль.
  • Раздражительность, снижение внимания и когнитивных функций.
  • Ощущение слабости и снижение мышечной силы.
  • Эмоциональная нестабильность и ментальный "туман".

В таком случае тренировка только усугубит состояние, а восстановление займет больше времени.

Но если сон был менее 4 часов, то тренировку лучше заменить полноценным отдыхом, так как в таких условиях организм не сможет восстановиться и адаптироваться к нагрузкам.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам. Циклическое чередование сна и бодрствования необходимо для функционирования всех высших животных.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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