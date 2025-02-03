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6 упражнений, которые помогут ускорить похудение

Спорт

Целенаправленное снижение жировых отложений — это заблуждение. Человек не может контролировать, в каких местах его тело накапливает или теряет жир. Тем не менее, достижение желаемых результатов возможно, если сосредоточиться на общей потере жира.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Как отметил австралийский ученый Ник Фуллер, руководитель клинических испытаний в отделении эндокринологии Сиднейского университета, вы не сможете снизить вес в конкретной области, просто выполняя упражнения. Однако любая физическая активность способствует сжиганию жира и сохранению мышечной массы, что в итоге ведет к изменению формы тела со временем и помогает контролировать вес в долгосрочной перспективе.

Бёрпи  
Поставьте ноги на ширине плеч и опустите руки вдоль тела. Затем перейдите в упор присев, а оттуда прыжком перейдите в упор лежа. Вернитесь в упор присев, а затем выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.

Планка  
Займите положение упора лежа на локтях. Выпрямите тело, сохраняя естественные изгибы позвоночника. Напрягите мышцы и удерживайте это состояние в течение определенного времени.

Приседания с прыжком  
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки соедините в замок перед грудью. Опуститесь в приседание, пока бедра не станут параллельны полу. Затем, оттолкнувшись, выполните прыжок, отводя руки назад. Повторите несколько раз.

V-скручивания  
Сядьте на пол, слегка откиньте спину назад и поднимите ноги примерно на 15 сантиметров от поверхности. Согните колени, подтягивая ноги к груди, при этом потянитесь туловищем к бедрам.

Скалолаз  
Займите положение упора лежа на прямых руках, выпрямите тело и напрягите мышцы. Затем подтяните правую ногу к груди, верните ее в исходное положение и повторите с левой ногой.

Джампинг Джек  
Встаньте прямо, поставив ноги вместе, а руки опустите вдоль тела. Прыгните, разведя ноги в стороны и подняв руки над головой. Затем, прыжком, вернитесь в исходное стартовое положение.

Уточнения

Бёрпи (англ  Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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