6 упражнений, которые помогут ускорить похудение

Целенаправленное снижение жировых отложений — это заблуждение. Человек не может контролировать, в каких местах его тело накапливает или теряет жир. Тем не менее, достижение желаемых результатов возможно, если сосредоточиться на общей потере жира.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

Как отметил австралийский ученый Ник Фуллер, руководитель клинических испытаний в отделении эндокринологии Сиднейского университета, вы не сможете снизить вес в конкретной области, просто выполняя упражнения. Однако любая физическая активность способствует сжиганию жира и сохранению мышечной массы, что в итоге ведет к изменению формы тела со временем и помогает контролировать вес в долгосрочной перспективе.

Бёрпи

Поставьте ноги на ширине плеч и опустите руки вдоль тела. Затем перейдите в упор присев, а оттуда прыжком перейдите в упор лежа. Вернитесь в упор присев, а затем выпрыгните вверх, поднимая руки над головой.

Планка

Займите положение упора лежа на локтях. Выпрямите тело, сохраняя естественные изгибы позвоночника. Напрягите мышцы и удерживайте это состояние в течение определенного времени.

Приседания с прыжком

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки соедините в замок перед грудью. Опуститесь в приседание, пока бедра не станут параллельны полу. Затем, оттолкнувшись, выполните прыжок, отводя руки назад. Повторите несколько раз.

V-скручивания

Сядьте на пол, слегка откиньте спину назад и поднимите ноги примерно на 15 сантиметров от поверхности. Согните колени, подтягивая ноги к груди, при этом потянитесь туловищем к бедрам.

Скалолаз

Займите положение упора лежа на прямых руках, выпрямите тело и напрягите мышцы. Затем подтяните правую ногу к груди, верните ее в исходное положение и повторите с левой ногой.

Джампинг Джек

Встаньте прямо, поставив ноги вместе, а руки опустите вдоль тела. Прыгните, разведя ноги в стороны и подняв руки над головой. Затем, прыжком, вернитесь в исходное стартовое положение.

Уточнения

Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

