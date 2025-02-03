Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе

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Массажист и специалист по телесным практикам Екатерина Сидоренко рекомендует включить в ежедневный распорядок упражнения, направленные на растяжку и укрепление мышц спины и живота, такие как "кошачья" растяжка и планка.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

"Включите в свой распорядок дня простые упражнения, такие как растяжка и укрепляющие тренировки для мышц спины и живота. Например, "кошачья" растяжка и планка", — отметила специалист.

Для тех, кто проводит много времени в офисе, она советует правильно настроить рабочее место: разместить монитор на уровне глаз и использовать стул с поддержкой поясницы.

Кроме того, каждые 30-60 минут следует делать небольшие перерывы для лёгкой разминки, пишет NEWS. ru.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

