Как выбрать фитнес-клуб мечты: рекомендации профессионала

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При выборе фитнес-клуба президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рекомендует обратить внимание на несколько ключевых аспектов.

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Прежде всего, изучите отзывы о клубе и выберите тот, который расположен близко к вашему дому или месту работы для удобства посещения.

Убедитесь, что зал оснащён необходимым кардиоваскулярным оборудованием, таким как беговые дорожки, велотренажёры и эллиптические тренажёры, для эффективных тренировок сердечно-сосудистой системы.

Особое внимание следует уделить квалификации персонала: инструкторы должны иметь профильное образование и соответствующие сертификаты, подтверждающие их компетентность, пишет NEWS.ru.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



Бегова́я доро́жка — аэробный спортивный тренажёр.

