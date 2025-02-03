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Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Спорт

Физическая активность важна в любом возрасте, но после 60 лет тренировки должны быть особенно продуманными. Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов рассказал, какие упражнения безопасны для пожилых людей и как избежать перегрузок.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Начните с ходьбы

Первый шаг к физической активности — регулярная ходьба. По словам эксперта, людям старшего возраста важно ежедневно проходить 6-8 тысяч шагов, чтобы поддерживать здоровье сердца и суставов.

Избегайте бега и осевых нагрузок

Ерастов предостерегает: бег противопоказан пожилым людям, так как он увеличивает нагрузку на суставы и может привести к травмам. Вместо этого врач рекомендует тренировки на тренажерах в положении сидя и лежа, без резких движений.

Ограничьте вес в силовых упражнениях

При занятиях с отягощениями стоит выбирать минимальные веса. Достаточно двух тренировок в неделю по 30-40 минут, чтобы укрепить мышцы без риска перегрузок.

Проходите медицинское обследование

Перед началом тренировок врач рекомендует полное обследование организма, чтобы исключить противопоказания и подобрать безопасные нагрузки.
Следите за техникой и разминайтесь

Все упражнения необходимо выполнять медленно и плавно, без резких движений. Также перед каждой тренировкой важно хорошо разогреть мышцы, чтобы снизить риск травм.

Соблюдая эти правила, люди старшего возраста смогут укрепить здоровье и сохранить физическую активность без вреда для организма.

 

 

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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