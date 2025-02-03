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Без риска для здоровья: как выбрать фитнес-клуб и не пожалеть?

1:15
Спорт

Выбор фитнес-клуба — важный шаг для тех, кто хочет добиться результатов в тренировках. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала главные критерии, на которые стоит обратить внимание перед покупкой абонемента.

Инструктор в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Brisbane City Council, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Инструктор в тренажерном зале

Изучите отзывы и расположение клуба

Перед тем как оформить абонемент, эксперт советует ознакомиться с отзывами других клиентов. Также важно выбирать клуб рядом с домом или работой, чтобы занятия не стали неудобной обязанностью.

Проверьте оснащение зала

В хорошем фитнес-клубе должно быть кардиоваскулярное оборудование: беговые дорожки, велотренажеры и эллиптические тренажеры. Они необходимы для тренировок сердечно-сосудистой системы и общей физической подготовки.

Убедитесь в квалификации персонала

Силина подчеркивает, что главным фактором при выборе клуба должны стать тренеры. Они должны иметь профильное образование, а также сертификаты, подтверждающие прохождение курсов по методикам тренинга.

Выбирая фитнес-клуб с грамотными инструкторами и качественным оборудованием, можно получить максимальную пользу от тренировок и избежать разочарований.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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