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Тренировки, которые работают против вас: и сил нет, и мышцы не растут

2:24
Спорт

Занятия фитнесом приносят пользу здоровью и улучшают самочувствие. Однако распространенные ошибки могут свести на нет все усилия и даже привести к травмам. Рассмотрим наиболее частые из них и способы их избежать.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Пропуск разминки

Начинать тренировку без предварительного разогрева мышц — серьезная ошибка. Разминка подготавливает тело к нагрузкам, улучшает кровообращение и снижает риск травм. Уделите 5-10 минут легким кардио-упражнениям или динамической растяжке перед основной частью занятия.

Неправильная техника выполнения упражнений

Ошибки в технике снижают эффективность тренировки и могут привести к повреждениям. Важно изучить правильное выполнение каждого упражнения и при необходимости обратиться к тренеру за консультацией. Контроль осанки и движений — ключ к успеху.

Отсутствие разнообразия в тренировках

Повторение одних и тех же упражнений приводит к привыканию мышц и снижению прогресса. Включайте в программу разные виды активности: силовые тренировки, кардио, растяжку. Это поможет задействовать различные группы мышц и поддерживать интерес к занятиям.

Игнорирование сигналов тела

Боль и дискомфорт — признаки того, что что-то идет не так. Не стоит игнорировать эти сигналы и продолжать тренироваться через силу. Отдых и восстановление так же важны, как и сами нагрузки.

Неправильное питание и гидратация

Недостаток воды и несбалансированное питание негативно сказываются на результатах. Употребляйте достаточное количество жидкости до, во время и после тренировки. Сбалансированный рацион, богатый белками, углеводами и жирами, поддержит энергию и восстановление мышц.

Пропуск заминки

Завершение тренировки без заминки может привести к мышечным зажимам и ухудшению гибкости. Уделите несколько минут упражнениям на растяжку и расслабление, чтобы помочь мышцам восстановиться и снизить напряжение.

Избегая этих распространенных ошибок, вы повысите эффективность своих тренировок и снизите риск травм. Слушайте свое тело, соблюдайте технику и не забывайте о важности отдыха и восстановления.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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