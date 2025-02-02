Простое упражнение, которое улучшит вашу сексуальную жизнь

Задумывались ли вы, что тренировка интимных мышц может значительно улучшить мужское здоровье? Упражнения Кегеля, изначально разработанные для женщин, оказывают не менее благотворное влияние и на мужчин.
Регулярная тренировка мышц тазового дна способствует:
Попробуйте остановить поток мочи во время мочеиспускания — это и будут мышцы тазового дна.
При регулярном выполнении упражнений улучшения могут быть заметны через несколько недель. Важно сохранять постоянство и не прекращать тренировки после достижения первых результатов.
Перед началом упражнений рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть:
Регулярная практика упражнений Кегеля способствует укреплению интимных мышц, улучшению общего состояния здоровья и повышению качества жизни мужчин.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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