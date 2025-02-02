Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оладьи, как в детстве: секрет пышности без дрожжей раскрыт
Названы 3 ключевых витамина, которые продлевают молодость после 40
Что пить во время магнитных бурь, чтобы не страдать от головной боли и давления
Как вернуть к жизни вымерзшую розу
В каких случаях стоит переплачивать за премиальное топливо
Почему в холодильнике появилась вода и неприятный запах? Вы забыли об одной важной детали
Где россиян встречают с радушием — впечатления путешественницы от поездок в 12 стран
Опасность на пляже: в Ирландии выбросило мертвого финвала
Как определить, нужен ли вашей коже увлажняющий или питательный крем?

Простое упражнение, которое улучшит вашу сексуальную жизнь

2:05
Спорт

Задумывались ли вы, что тренировка интимных мышц может значительно улучшить мужское здоровье? Упражнения Кегеля, изначально разработанные для женщин, оказывают не менее благотворное влияние и на мужчин.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Польза упражнений Кегеля для мужчин

Регулярная тренировка мышц тазового дна способствует:

  • Улучшению контроля мочеиспускания: Упражнения помогают в профилактике и лечении недержания мочи.
  • Профилактике эректильной дисфункции: Укрепление лобково-копчиковой мышцы способствует улучшению эрекции.
  • Предотвращению преждевременной эякуляции: Контроль мышц тазового дна помогает продлить половой акт.
  • Усилению оргазмических ощущений: Укрепленные мышцы повышают интенсивность оргазма.

Как выполнять упражнения Кегеля

Определите нужные мышцы

Попробуйте остановить поток мочи во время мочеиспускания — это и будут мышцы тазового дна.

Техника выполнения:

  • Напрягите мышцы тазового дна и удерживайте напряжение в течение 5 секунд.
  • Медленно расслабьте мышцы, отдыхайте 5 секунд.
  • Повторите цикл 10 раз.

Рекомендации:

  • Выполняйте упражнения 3 раза в день.
  • Избегайте напряжения мышц живота, ягодиц и бедер.
  • Дышите ровно и не задерживайте дыхание.

Когда ожидать результатов

При регулярном выполнении упражнений улучшения могут быть заметны через несколько недель. Важно сохранять постоянство и не прекращать тренировки после достижения первых результатов.

Предостережения

Перед началом упражнений рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть:

  • Острые воспалительные процессы.
  • Недавние операции в области таза.
  • Боли или дискомфорт в области таза.

Регулярная практика упражнений Кегеля способствует укреплению интимных мышц, улучшению общего состояния здоровья и повышению качества жизни мужчин.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Почему стоит есть овсянку каждый день
Здоровье
Почему стоит есть овсянку каждый день Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Как обработать смородину весной для защиты от вредителей?
Что делать, если инспектор требует карту памяти с видеорегистратора: права и обязанности водителя
Как устранить промерзание углов в доме: детальное руководство
Новая находка в некрополе Таркинии меняет историю этрусков
Психолог объяснила, почему зависть может быть полезной
Турция — страна кошек: причины необычного отношения к ним
Стали известны детали райдера Гоши Куценко
Творожные пончики в духовке: вкуснее, чем в кафе, и полезнее, чем кажется
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Дайверы не нашли мазута на дне Чёрного моря у Анапы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.