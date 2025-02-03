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Журова о том, зачем Большунову сборы в Европе: FIS может допустить его, к нему не было вопросов

1:52
Спорт

Олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась своими мыслями о тренировках трёхкратного чемпиона Александра Большунова за границей.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Большунов

Журова сказала, что существует мнение, что спортсменам лучше не тренироваться на тех же базах, где они выступают. Однако их конкуренты также часто используют эту практику.

Важно отметить, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) выразила готовность рассмотреть возможность участия Александра Большунова, учитывая отсутствие претензий к нему в контексте допингового скандала или других инцидентов.

"FIS начала озвучивать, что "может быть, мы подумаем". По крайней мере Сашу Большунова они допустят, к нему вопросов не было ни в рамках допингового скандала, ни в других случаях. К нему претензии предъявлять это надо очень постараться", — сказала Журова, которую цитирует "ВсеПроСпорт".

Кроме того, следует учитывать климатические условия в России, заметила депутат. В ближайшие дни в Сибири ожидается температура до -30 градусов, что делает полноценные тренировки затруднительными. В Красноярске ситуация аналогична. В то же время в европейской части России сейчас тепло, и снега нет. Раньше, когда в России не было необходимых условий, спортсмены уезжали за границу для тренировок, напомнила Журова.

Также существует вероятность, что спортсмены тренируются за границей, чтобы немного подразнить своих соперников и продемонстрировать свою отличную форму. Очевидно, что Александр Большунов находится под пристальным вниманием, и хотя говорят, что все стремятся победить его, в прошлом году он показал выдающуюся форму, добавила олимпийская чемпионка.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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