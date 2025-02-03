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Тарасова расстроена квотой российских фигуристов: спорт должен быть вне политики

1:25
Спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала своё мнение о ситуации с участием российских фигуристов в Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Татьяна Тарасова
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Татьяна Тарасова

Тренер призналась, что не понимает, за что дисквалифицировали россиян, поскольку предполагается, что спорт должен быть вне политики.

Тарасова напомнила, что на момент отстранения у российских фигуристов в каждом виде имелось по три представителя.

"Теперь за путёвку на Олимпиаду смогут бороться по одному. Можете себе представить? А одному человеку участвовать очень опасно, это серьёзное давление", — сказала Тарасова в интервью "ВсеПроСпорт.ру".

Так что в Международном союзе конькобежцев добились, чего хотели, разбив российскую команду, добавила Тарасова.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских спортсменов к отборочным турнирам Олимпийских игр 2026 года с ограничениями. Они будут выступать в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна, и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине, Китай.

Уточнения

Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР (1975).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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