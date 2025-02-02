6 упражнений для короткой домашней тренировки

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Если вы считаете, что только длительные тренировки в спортзале могут быть эффективными, вы сильно заблуждаетесь. На самом деле, даже пятнадцатиминутные занятия могут принести ощутимую пользу, главное — заниматься регулярно. Не забывайте, что ваш рацион также играет важную роль в достижении успеха, но он не является единственным фактором. Это вовсе не означает, что следует отказываться от физических нагрузок: они могут значительно ускорить процесс снижения веса. Регулярные тренировки помогут поддерживать здоровый вес.

Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-тренировка

Предлагаем вашему вниманию комплекс из шести упражнений. Каждое из них выполняйте в три подхода по тридцать секунд.

1. Подъём ноги из положения лежа

Лягте на правый бок, согнув ноги в коленях. Подложите правую руку под голову, а левой упритесь в пол. Поднимите левую ногу, затем опустите ее обратно.

2. Ягодичный мостик

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Руки расположите вдоль тела, ладонями вниз. Поднимите таз, чтобы ваше тело образовало прямую линию. Вернитесь в исходное положение.

3. Подъём обеих ног из положения лежа

Лягте на левый бок, вытяните левую руку, а правой упритесь в пол. Поднимите голову. Выровняйте ноги, поднимите правую, удерживая ее в этом положении, затем поднимите левую, соприкоснув ее с правой. Опустите сначала левую, затем правую ногу.

4. Отведение ног

Лягте на спину, уберите руки за голову и выпрямите ноги. Поднимите их от пола на около 15 сантиметров. Отведите правую ногу в сторону, а левую — в другую. Опустите ноги на пол, затем снова поднимите и соедините их.

5. Касание колена локтем

Лягте на правый бок, опираясь на правую руку, и поднимите голову. Сгибая ноги в коленях, поднимите левую ногу, подтяните к талии и коснитесь ее левым локтем. Вернитесь в исходное положение.

6. Мёртвый жук

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поднимите их вверх. Руки вытяните и поднимите тоже. Выпрямите правую ногу и левую руку, чтобы они стали параллельны полу. Вернитесь в исходное положение и сделайте то же самое с левой ногой и правой рукой.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

