Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуть 13% с расходов на отделку квартиры? Все подробности
Рене Зеллвегер объяснила феномен популярности Бриджит Джонс
Никита Михалков крестил правнука от самой красивой внучки
Где и кем выгодно работать в России — результаты исследования зарплат в январе
Toyota Corolla 2026: обновленный дизайн и гибридные технологии
Не совершайте ошибок: вот какой макияж не стоит делать после 30
Цены и популярность: как изменился спрос на горнолыжные курорты
Секреты урожайного чеснока: советы огородников
Правда и вымысел об ускорителях тестостерона: что нужно знать перед применением

6 упражнений для короткой домашней тренировки

2:37
Спорт

Если вы считаете, что только длительные тренировки в спортзале могут быть эффективными, вы сильно заблуждаетесь. На самом деле, даже пятнадцатиминутные занятия могут принести ощутимую пользу, главное — заниматься регулярно. Не забывайте, что ваш рацион также играет важную роль в достижении успеха, но он не является единственным фактором. Это вовсе не означает, что следует отказываться от физических нагрузок: они могут значительно ускорить процесс снижения веса. Регулярные тренировки помогут поддерживать здоровый вес. 

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

Предлагаем вашему вниманию комплекс из шести упражнений. Каждое из них выполняйте в три подхода по тридцать секунд.

1. Подъём ноги из положения лежа  
Лягте на правый бок, согнув ноги в коленях. Подложите правую руку под голову, а левой упритесь в пол. Поднимите левую ногу, затем опустите ее обратно.

2. Ягодичный мостик  
Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Руки расположите вдоль тела, ладонями вниз. Поднимите таз, чтобы ваше тело образовало прямую линию. Вернитесь в исходное положение.

3. Подъём обеих ног из положения лежа  
Лягте на левый бок, вытяните левую руку, а правой упритесь в пол. Поднимите голову. Выровняйте ноги, поднимите правую, удерживая ее в этом положении, затем поднимите левую, соприкоснув ее с правой. Опустите сначала левую, затем правую ногу.

4. Отведение ног  
Лягте на спину, уберите руки за голову и выпрямите ноги. Поднимите их от пола на около 15 сантиметров. Отведите правую ногу в сторону, а левую — в другую. Опустите ноги на пол, затем снова поднимите и соедините их.

5. Касание колена локтем  
Лягте на правый бок, опираясь на правую руку, и поднимите голову. Сгибая ноги в коленях, поднимите левую ногу, подтяните к талии и коснитесь ее левым локтем. Вернитесь в исходное положение.

6. Мёртвый жук  
Лягте на спину, согните ноги в коленях и поднимите их вверх. Руки вытяните и поднимите тоже. Выпрямите правую ногу и левую руку, чтобы они стали параллельны полу. Вернитесь в исходное положение и сделайте то же самое с левой ногой и правой рукой.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт Аудио 
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Экономика и бизнес
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию Аудио 
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет
Садоводство, цветоводство
Чтобы осенью копать большие клубни, весной используйте этот секрет Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Заливаем кипятком, а утром завтракаем — вот какие крупы не требуют варки
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей
Последние материалы
Секреты урожайного чеснока: советы огородников
Правда и вымысел об ускорителях тестостерона: что нужно знать перед применением
The Last Of Us было предупреждением — древний ирландский замок захвачен зомби-пауками
Хрустальная посуда: что важно знать о её составе
Как защитить рассаду перца от ночных заморозков
Получаем сладкую и крупную голубику: секрет удачной подкормки
ТОП-10 перфораторов 2025 года: лучшие модели для ремонта и стройки
6 упражнений для короткой домашней тренировки
Клопы больше не вернутся: четыре проверенных способа избавиться от них навсегда
Убираем темные круги и отеки: эффективные способы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.