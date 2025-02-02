Как правильно выполнять подъёмы ног с удержанием

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Упражнения для пресса — это больше о качестве, чем о количестве, подчеркивает персональный тренер Пейдж Венер. Она отмечает, что множество скручиваний — это устаревший подход к тренировке мышц живота. Важно помнить, что мышцы пресса, как и остальные мышцы тела, требуют другого подхода. Не стоит выполнять сотни скручиваний, так же как вы не делаете сто сгибаний на бицепс. Настоящий секрет достижения сильного и рельефного пресса кроется в практике.

Фото: freepik Подъём ног с удержанием

Многократное повторение одного и того же упражнения не всегда означает прогресс, так как ваше тело адаптируется к нагрузкам и становится более эффективным в их преодолении. На самом деле, как раскрывает тренер, для качественной тренировки мышц живота вовсе не обязательно делать скручивания. Подъём ног и статическое удержание являются отличным упражнением для проработки как прямых, так и косых мышц живота, и они работают особенно хорошо в сочетании с динамическими нагрузками, когда выполняются в конце силовой тренировки, сообщает Mentoday.

Техника выполнения:

1. Лягте на пол, вытянув руки вдоль тела.

2. Приложите поясницу к полу и смотрите вверх.

3. Выровняйте ноги и немного поднимите их.

4. Удерживайте их в этом положении столько, сколько сможете.

5. Затем медленно опустите ноги на пол.

Постепенно увеличивайте время выполнения, стремясь к показателю в четыре минуты.

Возможные ошибки в технике

Неправильное выполнение включает в себя:

Отрыв поясницы от пола.

Удерживание положения с помощью ног.

Сильное напряжение шеи и подтягивание подбородка к груди.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

