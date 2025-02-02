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Журналист VG уверен, что норвежские спортсмены покидают спорт не из-за допинга

1:21
Спорт

Журналист норвежского издания VG Уле Кристиан Стрём прокомментировал слухи о том, что норвежские спортсмены, такие как братья Бё, Тереза Йохауг и Ярль Магнус Рийбер, покинули спорт из-за допинга.

Йоханнес Бё
Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Йоханнес Бё

Он подчеркнул, что в Норвегии такие обвинения не обсуждаются, и нет никаких подтверждённых фактов использования допинга этими спортсменами.

"О каких-то случаях с братьями Бё и Рийбером мы не слышали, а в истории с Йохауг мы знаем, что была ошибка её врача. Я не думаю, что все эти неожиданные уходы связаны с допингом", — сказал Стрём в разговоре с "Чемпионатом".

Стрём выразил уверенность, что завершение карьеры таких известных атлетов, как Йохауг, братья Бё и Рийбер, не связано с попытками скрыть случаи применения запрещённых веществ.

Он также отметил, что в норвежских федерациях по лыжным гонкам и биатлону не было зафиксировано никаких конфликтов, которые могли бы повлиять на их решения.

24 января норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, объявил о завершении спортивной карьеры в текущем сезоне. Ранее его брат Йоханнес Бё также принял решение уйти из спорта.

Уточнения

Йоха́ннес Ти́ннес Бё (норв. Johannes Thingnes Bø; род. 16 мая 1993, Стрюн, Согн-ог-Фьюране) — норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион (трижды в личных гонках), 20-кратный чемпион мира (10 раз в личных гонках).

Та́рьей Бё (норв. Tarjei Bø; род. 29 июля 1988, Стрюн, Согн-ог-Фьюране) — норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трёхкратный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира (девять раз в эстафетах и дважды в личных гонках). 

Тере́за Йоха́уг (норв. Therese Johaug; род. 25 июня 1988[…], Далсбюгда, Хедмарк) — норвежская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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