Отец Александра Большунова поддержал решение сына провести сбор в Италии

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Отец трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова одобрил решение сына провести тренировочный сбор в Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Большунов

Александр Большунов-старший заявил, что поддерживает все начинания своего сына и уверен в его способности принимать правильные решения для своего профессионального роста.

"Ко всем шагам сына я отношусь положительно. Если он так делает, значит, считает, что так должно быть и ему это нужно. Никаких вопросов по его отъезду не должно быть", — сказал Большунов-старший в разговоре с "Матч-ТВ".

Отец олимпийского чемпиона также отметил, что выбор Италии для тренировок соответствует текущим целям и потребностям Александра.

Ранее тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко проинформировал, что Александр Большунов планирует вернуться в Россию через три недели.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

