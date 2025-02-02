Ходьба по лестнице: эффективный способ сбросить вес и укрепить мышцы

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ходьба по лестнице — доступная и эффективная тренировка, которая помогает быстро сжигать калории, улучшать выносливость и укреплять мышцы. Екатерина Кравченко, топ-тренер сети фитнес-студий World Class, объяснила, как правильно выполнять упражнения, чтобы добиться результата без вреда для здоровья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ходьба по лестнице

Почему ходьба по лестнице полезна

Этот вид нагрузки активизирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы, улучшает кровообращение и помогает укрепить ноги и ягодицы. За 30 минут тренировки можно потратить в два раза больше калорий, чем при обычной ходьбе.

Как правильно тренироваться

Чтобы тренировка была эффективной, важно соблюдать технику:

Подниматься за счёт впереди стоящей ноги, а не по инерции

Слегка наклонять корпус вперёд

Следить за осанкой и не сутулиться

Чередовать спокойный шаг с ускорением

Для увеличения нагрузки можно использовать гантели, добавлять выпады или интервальную тренировку.

Кому противопоказаны такие занятия

Людям с травмами ног, спины или проблемами с давлением ходьба по лестнице не рекомендуется. Перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом.

Как часто заниматься

Оптимальное время тренировки — 15-20 минут в комфортном темпе. Важно давать организму время на восстановление, чтобы избежать переутомления.

Ходьба по лестнице — отличный способ сделать тренировки более динамичными и

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



