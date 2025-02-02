Эллипс или беговая дорожка: что выбрать новичку, чтобы похудеть

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Новички часто задаются вопросом, какой тренажёр лучше для похудения — эллипс или беговая дорожка. Оба варианта эффективны, но у каждого есть свои плюсы и минусы. Выбор зависит от уровня подготовки, состояния здоровья и поставленных целей.

Фото: wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренажерный зал

Эллипс: щадящая нагрузка и эффективное сжигание калорий

Эллиптический тренажёр помогает проработать до 90% мышц тела, укрепить сердечно-сосудистую систему и сжечь до 800 калорий в час. Главное его преимущество — отсутствие ударной нагрузки на суставы. Это делает эллипс отличным выбором для новичков, людей с лишним весом или проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Во время тренировки на эллипсе работают мышцы ног, ягодиц, спины, рук и плечевого пояса. Правильная техника важна: нужно держать спину ровно, не наклоняться на поручни и равномерно распределять вес. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать интервальный метод, чередуя высокий и средний темп нагрузки.

Беговая дорожка: интенсивное сжигание жира, но высокая нагрузка на суставы

Бег на дорожке позволяет сжигать на 100-200 калорий больше, чем тренировка на эллипсе, благодаря высокой интенсивности движений. Однако такая нагрузка требует хорошей физической подготовки. Во время бега присутствует фаза полёта, после которой происходит ударная нагрузка на суставы и позвоночник. Это может быть проблемой для людей с избыточным весом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

При выборе беговой дорожки важно учитывать состояние суставов и сердца. Если нет противопоказаний, бег поможет быстрее сбросить вес, улучшить выносливость и развить скорость. Однако для новичков предпочтительнее начинать с ходьбы или интервальных тренировок, постепенно увеличивая нагрузку.

Что выбрать новичку для эффективного похудения

Если цель — похудение без риска травм, новичкам лучше начинать с эллипса. Этот тренажёр даёт щадящую нагрузку и позволяет постепенно адаптировать организм к кардиотренировкам. Тем, кто привык к физической активности и не имеет проблем с суставами, можно рассмотреть беговую дорожку.

Лучший вариант — комбинировать оба тренажёра, чередуя занятия для максимального эффекта. Главное — следить за техникой, контролировать пульс и увеличивать нагрузку постепенно.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



