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Растяжка для новичков: пять простых шагов к гибкости

2:38
Спорт

Фитнес-тренер и КМС по художественной гимнастике Мария Андрианова поделилась важными рекомендациями для тех, кто только начинает заниматься растяжкой. По её словам, многие новички совершают ошибки, которые могут привести к травмам, и поэтому важно соблюдать технику и следить за своим телом.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Растяжка не предотвращает травмы, но делает тело гибче

Вопреки распространённому мнению, стретчинг сам по себе не защищает от травм. Исследования показывают, что он не снижает риск повреждений, но при этом положительно влияет на эластичность мышц, подвижность суставов и осанку. Также регулярные упражнения помогают уменьшить судороги и напряжение в теле, что особенно полезно после долгого сидения или сна.

Основные ошибки новичков при растяжке

Мария Андрианова предупреждает, что многие начинающие допускают ряд ошибок, которые могут привести к дискомфорту и даже травмам. Самые распространённые из них:

  • Игнорирование болевых ощущений и попытки растянуться через боль
  • Резкие движения, отсутствие контроля за техникой
  • Чрезмерная нагрузка на неподготовленное тело
  • Неправильное дыхание, мешающее расслаблению
  • Погоня за быстрым результатом и сравнение себя с другими

Как подготовиться к занятиям

Перед началом тренировок важно подобрать комфортную одежду, которая не будет сковывать движения, а также нескользящий коврик для безопасного выполнения упражнений. Заниматься лучше в хорошо проветриваемом помещении, так как недостаток кислорода может негативно сказаться на самочувствии.

Кому противопоказана растяжка

Несмотря на пользу стретчинга, существуют противопоказания. Людям с гипермобильностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и воспалительными процессами в организме лучше воздержаться от занятий или проконсультироваться с врачом.

Растяжка для новичков: важные правила

Чтобы тренировки были безопасными и приносили пользу, новичкам следует придерживаться простых рекомендаций:

  • Не спешить, прислушиваться к своему телу
  • Не стремиться к максимальной амплитуде с первых занятий
  • Дышать ровно и спокойно, избегая напряжения
  • Контролировать технику и избегать резких движений
  • Регулярно заниматься, чтобы достичь видимых результатов

Растяжка — это не только способ стать гибче, но и возможность улучшить общее состояние организма. Главное — заниматься осознанно, следовать технике и не форсировать процесс.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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