Какое упражнение на пресс может быть опасно для спины: советы по безопасной тренировке

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы когда-либо пытались выполнить классическую тренировку для кора и заметили, что ваша спина испытывает ненужный дискомфорт, вы не одиноки. Для многих, стремящихся к похудению и проработке пресса, упражнения на эту область становятся настоящим испытанием. После нескольких повторений появляется боль или напряжение в спине, движения становятся скованными, а результаты в тренировках остаются незаметными.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка выполняет упражнение боковая планка

Сильный корпус необходим для поддержки всего тела: он активно работает при сидении, стоянии, беге и поднятии тяжестей. Однако даже простые упражнения на пресс с собственным весом могут вызывать дискомфорт в поясничной области, что затрудняет соблюдение тренировочного режима.

Чтобы разобраться в причинах этой проблемы, нужно помнить, что пресс и поясница являются частью кора, который состоит из группы мышц, совместно работающих для стабилизации и поддержки туловища. Пресс — лишь одна из компонент, поддерживающих всю систему.

Кор включает в себя не только прямую мышцу живота и косые мышцы, но и мышцы нижней части спины. При попытках акцентироваться на одной из них, остальные мышечные группы также включаются в работу. Если пресс оказывается сильнее поясницы, это может привести к чрезмерной нагрузке на последнюю при выполнении упражнений, направленных на первую.

Может ли планка причинить вред спине

Это популярное упражнение активирует не только пресс, но и множество других мышц. Однако, если у вас имеются проблемы со спиной, важно следить за техникой выполнения.

Типичные ошибки при выполнении планки

Наиболее часто спортсмены совершают следующие ошибки:

- Прогибают поясницу;

- Втягивают голову в шею;

- Неверно располагают таз и локти.

Правильная техника выполнения планки

1. Примите упор лежа на локтях.

2. Установите локти прямо под плечами.

3. Параллельно расположите предплечья.

4. Вытяните тело от головы до пяток.

5. Подкрутите таз внутрь, подтяните ягодицы и выпрямите шею.

6. Стремитесь пятками тянуться назад, а лопатками — вверх.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами. Разделяется на две равные половины позвоночником. Кожа на пояснице может быть покрыта волосяным покровом (у мужчин) или редкими полупрозрачными волосками (у женщин).

