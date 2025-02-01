Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

С возрастом, начиная с 40 лет, организм вступает в новую стадию, что приводит к замедлению процессов восстановления. Это означает, что с течением времени необходимо адаптировать свою тренировочную программу и увеличивать периоды отдыха. Новичкам в спорте после 40 лет следует включать более длительные интервалы между тренировками, и двух-трех занятий в неделю будет вполне достаточно для начала.

Фото: af.mil by United States Air Force, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина отжимается

Также важно помнить, что тренировки нагружают не только физическое тело, но и нервную систему, которая требует больше времени для отдыха. Ключевым аспектом в этом процессе является качество сна. Заниматься спортом стоит только при условии, что вы чувствуете себя энергичным и хорошо отдохнувшим. В любом возрасте можно активно тренироваться, однако это нужно делать разумно.

Не пренебрегайте разминкой

По словам фитнес-эксперта Ирины Ротач, с возрастом в организме уменьшается количество синовиальной жидкости, отвечающей за смазку суставов, поэтому следует уделять больше внимания их состоянию. Кроме того, с течением времени работа моторных нейронов замедляется, им требуется больше времени для активации, поэтому разминка становится более длительной и тщательной.

Контролируйте свой вес

Этого можно достичь либо снижая калорийность рациона, либо увеличивая физическую активность. С возрастом вы теряете около 1% мышечной массы ежегодно, что приводит к снижению метаболизма также на 1%. Поэтому для поддержания энергетического баланса необходимо заниматься физической активностью более интенсивно.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

