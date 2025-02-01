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Юрий Бородавко раскрыл, для чего Большунов отправился на сбор в Европу

1:02
Спорт

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскрыл причины, по которым трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отправился в Европу.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Большунов

По словам тренера, решение было совместным и исходило от самого спортсмена, Министерства иностранных дел и ЦСКА. Бородавко подчеркнул, что на данном этапе для Большунова предпочтительнее провести сбор в Европе, чтобы восстановить прежние связи.

Сегодня, 30 января, остальные члены сборной России по лыжным гонкам начнут тренировочный сбор в армянском Цахкадзоре.

Напомним, что 25 января Большунов одержал свою первую победу в текущем сезоне на этапах Кубка России. Он занял первое место в спринте на шестом этапе, который проходил в Ижевске. На данный момент Большунов занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России 2024/2025.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Юрий Викторович Бородавко (род. 26 ноября 1960, Златоуст, Челябинская область) — советский лыжник, российский тренер по лыжным гонкам. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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