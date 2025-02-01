Александр Большунов отправился в Европу на индивидуальные тренировки

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов находится в Европе. По её словам, он отправился туда для тренировок по индивидуальному плану.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Большунов

Ранее появились сообщения о том, что человека, похожего на Большунова, видели в аэропорту Франции.

С 30 января сборная России по лыжным гонкам начнёт тренировочный сбор в армянском Цахкадзоре.

25 января Большунов одержал свою первую победу на этапах Кубка России в этом сезоне, заняв первое место в спринте на шестом этапе в Ижевске. В настоящее время он занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России 2024-2025 годов.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021)

