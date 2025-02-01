Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги, которые живут 70 лет: почему Россия не перенимает опыт США
Отдыхающая в Африке Екатерина Андреева вооружилась ножом и бросила вызов львам
Рис за 20 минут: готовим в микроволновке без лишних хлопот
След ведёт в Новосибирск: кто стоит за туристической аферой?
Простые шаги для восстановления кожи после зимнего сезона
Исторический максимум: золото преодолело отметку $2850
Напиток, который может помочь контролировать уровень сахара в крови
Почему стоит использовать ягодную подкормку для малины?
Грунтовые воды Аляски оставляют углеродный след в океане

Александр Большунов отправился в Европу на индивидуальные тренировки

Спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов находится в Европе. По её словам, он отправился туда для тренировок по индивидуальному плану.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Большунов

Ранее появились сообщения о том, что человека, похожего на Большунова, видели в аэропорту Франции.

С 30 января сборная России по лыжным гонкам начнёт тренировочный сбор в армянском Цахкадзоре.

25 января Большунов одержал свою первую победу на этапах Кубка России в этом сезоне, заняв первое место в спринте на шестом этапе в Ижевске. В настоящее время он занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России 2024-2025 годов.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021)

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Еда и рецепты
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный Аудио 
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь
Еда и рецепты
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь Аудио 
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Отдыхающая в Африке Екатерина Андреева вооружилась ножом и бросила вызов львам
Александр Большунов отправился в Европу на индивидуальные тренировки
Рис за 20 минут: готовим в микроволновке без лишних хлопот
След ведёт в Новосибирск: кто стоит за туристической аферой?
Простые шаги для восстановления кожи после зимнего сезона
Исторический максимум: золото преодолело отметку $2850
Напиток, который может помочь контролировать уровень сахара в крови
Почему стоит использовать ягодную подкормку для малины?
Грунтовые воды Аляски оставляют углеродный след в океане
Простые хитрости водителей: как избежать ложных штрафов за ремень безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.