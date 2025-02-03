Как прокачать квадрицепсы: топ эффективных упражнений

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Квадрицепс — это главная мышца передней поверхности бедра, которая отвечает за силу ног и формирует их рельеф. Если хотите укрепить ноги и добиться впечатляющих результатов, включите эти упражнения в свою тренировку.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренажёр

Базовые упражнения

Классические приседания со штангой : задействуют квадрицепсы, ягодицы и мышцы спины.

: задействуют квадрицепсы, ягодицы и мышцы спины. Фронтальные приседания со штангой : акцентируют нагрузку на переднюю поверхность бедра.

: акцентируют нагрузку на переднюю поверхность бедра. Приседания сумо : тренируют не только квадрицепсы, но и внутреннюю часть бедра.

: тренируют не только квадрицепсы, но и внутреннюю часть бедра. Приседания с махом ногой в сторону : помогают развить баланс и координацию.

: помогают развить баланс и координацию. Сисси-приседания в тренажере: максимально нагружают квадрицепсы, но требуют крепких коленных суставов.

Упражнения с собственным весом

Стульчик : статическое упражнение, удерживающее мышцы в постоянном напряжении.

: статическое упражнение, удерживающее мышцы в постоянном напряжении. Присед в позу стула : вариант из йоги, укрепляющий ноги и спину.

: вариант из йоги, укрепляющий ноги и спину. Пистолетик : сложное упражнение для продвинутых, тренирующее силу и равновесие.

: сложное упражнение для продвинутых, тренирующее силу и равновесие. Взрывные приседания : развивают мощность и скорость ног.

: развивают мощность и скорость ног. Зашагивания на опору: простое, но эффективное движение для укрепления квадрицепсов.

Продвинутые упражнения

Запрыгивания на опору : увеличивают взрывную силу мышц.

: увеличивают взрывную силу мышц. Выпады со штангой : прорабатывают не только бедра, но и ягодицы.

: прорабатывают не только бедра, но и ягодицы. Болгарские выпады : углубляют амплитуду движения и повышают эффективность тренировки.

: углубляют амплитуду движения и повышают эффективность тренировки. Взрывные выпады : заставляют квадрицепсы работать в экстремальном режиме.

: заставляют квадрицепсы работать в экстремальном режиме. Боковые выпады: акцентируют нагрузку на латеральную часть квадрицепса.

Изолированные упражнения

Ножницы : прокачивают переднюю поверхность бедра и пресс.

: прокачивают переднюю поверхность бедра и пресс. Подъем ног из положения лежа : эффективно нагружает квадрицепсы.

: эффективно нагружает квадрицепсы. Разгибание ног в тренажере : концентрированная работа на переднюю часть бедра.

: концентрированная работа на переднюю часть бедра. Жим ногами в тренажере : позволяет регулировать нагрузку в зависимости от положения стоп.

: позволяет регулировать нагрузку в зависимости от положения стоп. Жим одной ногой в тренажере: помогает сбалансировать силу ног и устранить диспропорции.

Эти упражнения подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. Включайте их в свою программу и добивайтесь мощных и рельефных ног!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

