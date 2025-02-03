Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этническая чистка или помощь? Реакция на предложение Трампа о переселении палестинцев
Тайна древнего извержения: как люди пережили катастрофу страшнее Помпей
В Белом доме объяснили, в чём Канада ошибается насчёт повышения таможенных пошлин
Эти ошибки при проверке масла могут привести к поломке двигателя
Заложницы фермы для выработки яйцеклеток были спасены в Грузии
Выполняет грязную работу — Трамп использует своих союзников для уничтожения неугодных структур
Ограничения 51-ого штата Америки — переговоры Трампа и Трюдо о судьбе Канады
Канье Уэст отдал приказ Бьянке Цензори перед скандальным выходом на Грэмми-2025: что сказал музыкант
Победите эмоциональное выгорание с помощью метода пяти секунд

Как прокачать квадрицепсы: топ эффективных упражнений

2:25
Спорт

Квадрицепс — это главная мышца передней поверхности бедра, которая отвечает за силу ног и формирует их рельеф. Если хотите укрепить ноги и добиться впечатляющих результатов, включите эти упражнения в свою тренировку.

Тренажёр
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренажёр

Базовые упражнения

  • Классические приседания со штангой: задействуют квадрицепсы, ягодицы и мышцы спины.
  • Фронтальные приседания со штангой: акцентируют нагрузку на переднюю поверхность бедра.
  • Приседания сумо: тренируют не только квадрицепсы, но и внутреннюю часть бедра.
  • Приседания с махом ногой в сторону: помогают развить баланс и координацию.
  • Сисси-приседания в тренажере: максимально нагружают квадрицепсы, но требуют крепких коленных суставов.

Упражнения с собственным весом

  • Стульчик: статическое упражнение, удерживающее мышцы в постоянном напряжении.
  • Присед в позу стула: вариант из йоги, укрепляющий ноги и спину.
  • Пистолетик: сложное упражнение для продвинутых, тренирующее силу и равновесие.
  • Взрывные приседания: развивают мощность и скорость ног.
  • Зашагивания на опору: простое, но эффективное движение для укрепления квадрицепсов.

Продвинутые упражнения

  • Запрыгивания на опору: увеличивают взрывную силу мышц.
  • Выпады со штангой: прорабатывают не только бедра, но и ягодицы.
  • Болгарские выпады: углубляют амплитуду движения и повышают эффективность тренировки.
  • Взрывные выпады: заставляют квадрицепсы работать в экстремальном режиме.
  • Боковые выпады: акцентируют нагрузку на латеральную часть квадрицепса.

Изолированные упражнения

  • Ножницы: прокачивают переднюю поверхность бедра и пресс.
  • Подъем ног из положения лежа: эффективно нагружает квадрицепсы.
  • Разгибание ног в тренажере: концентрированная работа на переднюю часть бедра.
  • Жим ногами в тренажере: позволяет регулировать нагрузку в зависимости от положения стоп.
  • Жим одной ногой в тренажере: помогает сбалансировать силу ног и устранить диспропорции.

Эти упражнения подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. Включайте их в свою программу и добивайтесь мощных и рельефных ног!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему стоит есть овсянку каждый день
Здоровье
Почему стоит есть овсянку каждый день Аудио 
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Садоводство, цветоводство
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь Аудио 
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Трамп разорит пошлинами Мексику и Канаду, а Китай станет могущественнее Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Последние материалы
Фальшивый паспорт и исчезнувшие дроны: расследование кражи на 20 миллионов
Мать года Оксана Самойлова подбила детей на кражу в супермаркете
Старинный польский курорт, в котором отдыхали и лечились короли и принцессы
Без этой подкормки голубика не даст урожая – когда и чем удобрять
Разведённая Алсу отправилась в ночной клуб вместе с певицей Зарой
Тоскующая по сыну Агата Муцениеце ищет утешение в дочери: ты же моя семья?
Максим Галкин* вернулся к семье: как юморист проводит время с женой и детьми
Экс-солистка группы Reflex чуть не утонула в ванной: меня сегодняшней могло бы и не быть
Министры ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче нефти
Курильщики кальянов и вейпов в 30 раз чаще болеют раком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.