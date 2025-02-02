Мышцы ноют после бега: стоит ли продолжать или пора делать паузу

Бег — один из самых доступных и эффективных способов поддержания физической формы, но многие сталкиваются с болезненностью мышц после тренировок. Стоит ли продолжать бегать, если ноги ноют, или лучше дать организму передышку?
В большинстве случаев — да. Легкий дискомфорт не является поводом отказываться от тренировки.
"Все бегуны сталкиваются с болезненностью, особенно если увеличивают нагрузку", — объясняет доктор физиотерапии Кевин Гард.
Это связано с микроразрывами в мышцах, которые появляются после нагрузок и вызывают так называемую отсроченную мышечную болезненность (DOMS). Она обычно проявляется через 12-48 часов после тренировки.
Легкая пробежка может помочь уменьшить неприятные ощущения. Исследование, опубликованное в Physical Therapy in Sport в 2021 году, показало, что активное восстановление помогает уменьшить болевые ощущения и ускоряет регенерацию мышц.
Однако если боль сопровождается отечностью, резким ухудшением самочувствия или нарушением движений, это может быть признаком травмы — в таком случае лучше сделать паузу и проконсультироваться со специалистом.
Основные причины:
Если боль не проходит через несколько дней или сопровождается онемением и слабостью, стоит обратиться к врачу.
Один из современных способов облегчить мышечную боль — перкуссионный массаж. Он выполняется с помощью массажных пистолетов, которые проникают глубоко в ткани и улучшают кровообращение.
Использование массажного пистолета перед бегом также помогает подготовить мышцы к нагрузке, снижая риск травм.
Чтобы минимизировать болезненные ощущения после тренировок, важно соблюдать несколько правил:
По словам физиотерапевта Васудевана, алкоголь замедляет процесс регенерации мышц. Печень, отвечающая за переработку питательных веществ, вместо восстановления организма вынуждена расщеплять этанол. Это может усилить болезненность и увеличить время восстановления.
Бегать при мышечной боли можно, но важно различать легкий дискомфорт и признаки травмы. Если боль усиливается, появляются отеки или резкая слабость — лучше сделать перерыв. Для быстрого восстановления помогут правильное питание, массаж и грамотная разминка.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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