Тренд 30-30-30: гениальный метод или фитнес-миф

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Методика "30-30-30" в спорте обещает ускорение метаболизма и улучшение результатов в похудении. В чем суть подхода, какие у него плюсы и минусы? Разбираемся!

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Здоровое питание

Что такое 30-30-30

Этот тренд базируется на трех простых правилах:

Употребление 30 граммов белка через 30 минут после пробуждения.

Выполнение 30 минут кардио-тренировки после завтрака.

Преимущества метода

Ускорение метаболизма

Высокобелковый завтрак повышает термогенез, а значит, организму требуется больше энергии на его переваривание. Это способствует сжиганию калорий и снижению жировой массы.

Контроль уровня сахара в крови

Белок помогает стабилизировать уровень глюкозы, снижая вероятность резких скачков инсулина и приступов голода.

Активизация жиросжигания

Кардио на пустой желудок или после белкового завтрака помогает организму быстрее использовать жировые запасы как источник энергии.

Улучшение выработки гормонов

Ранний завтрак с белком способствует повышению уровня серотонина, что благотворно влияет на настроение и снижает уровень стресса.

Критика метода

Не всем подходит белковый завтрак

Некоторые люди испытывают дискомфорт, если с утра съедают большую порцию белка.

Низкоинтенсивное кардио не всегда эффективно

Продолжительное кардио может уступать по эффективности интервальным тренировкам или силовым упражнениям.

Возможный переизбыток белка

Чрезмерное потребление белка может негативно сказаться на работе почек у предрасположенных к этому людей.

Жесткие временные рамки

30 минут на завтрак и кардио могут быть неудобны для тех, кто живет в условиях плотного рабочего графика.

Стоит ли пробовать

Метод "30-30-30" может подойти тем, кто стремится к регулярному питанию, улучшению метаболизма и контролю веса. Однако он не универсален. Прежде чем внедрять его в свой режим, стоит протестировать реакцию организма и проконсультироваться с тренером или врачом.