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Тренд 30-30-30: гениальный метод или фитнес-миф

2:15
Спорт

Методика "30-30-30" в спорте обещает ускорение метаболизма и улучшение результатов в похудении. В чем суть подхода, какие у него плюсы и минусы? Разбираемся!

Здоровое питание
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Здоровое питание

Что такое 30-30-30

Этот тренд базируется на трех простых правилах:

  • Употребление 30 граммов белка через 30 минут после пробуждения.
  • Выполнение 30 минут кардио-тренировки после завтрака.

Преимущества метода

Ускорение метаболизма

  • Высокобелковый завтрак повышает термогенез, а значит, организму требуется больше энергии на его переваривание. Это способствует сжиганию калорий и снижению жировой массы.

Контроль уровня сахара в крови

  • Белок помогает стабилизировать уровень глюкозы, снижая вероятность резких скачков инсулина и приступов голода.

Активизация жиросжигания

  • Кардио на пустой желудок или после белкового завтрака помогает организму быстрее использовать жировые запасы как источник энергии.

Улучшение выработки гормонов

  • Ранний завтрак с белком способствует повышению уровня серотонина, что благотворно влияет на настроение и снижает уровень стресса.

Критика метода

Не всем подходит белковый завтрак

  • Некоторые люди испытывают дискомфорт, если с утра съедают большую порцию белка.

Низкоинтенсивное кардио не всегда эффективно

  • Продолжительное кардио может уступать по эффективности интервальным тренировкам или силовым упражнениям.

Возможный переизбыток белка

  • Чрезмерное потребление белка может негативно сказаться на работе почек у предрасположенных к этому людей.

Жесткие временные рамки

  • 30 минут на завтрак и кардио могут быть неудобны для тех, кто живет в условиях плотного рабочего графика.

Стоит ли пробовать

Метод "30-30-30" может подойти тем, кто стремится к регулярному питанию, улучшению метаболизма и контролю веса. Однако он не универсален. Прежде чем внедрять его в свой режим, стоит протестировать реакцию организма и проконсультироваться с тренером или врачом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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