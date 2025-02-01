Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки при общении с собаками: взгляд в глаза — это угроза
Как жарить рыбу, чтобы не пришлось мыть всю кухню? Лайфхак в одной фразе
Могут ли наушники повредить слух: узнайте как сохранить здоровье ушей
Возраст на кончиках пальцев: как ногти отражают старение и методы омоложения
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Израиль открывает новое направление: прямые рейсы из России в Эйлат
5 пород собак, которые идеально подходят для жизни в квартире
Биение сердца в ушах: когда это нормально, а когда опасно
Расческа и ножницы: неожиданные помощники в макияже

Тело в тонусе за десять минут: упражнения с массажным роликом

1:23
Спорт

Массажный ролик — это универсальный инструмент, который помогает расслабить мышцы, избавиться от усталости и улучшить общее самочувствие.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Эксперты назвали несколько простых и эффективных упражнений, которые помогут снять напряжение с различных частей тела. Такие упражнения подойдут как для спортсменов, так и для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Среди рекомендаций — растяжка для спины, работа с икроножными мышцами, расслабление плеч и ягодиц. Каждое упражнение помогает не только снизить мышечное напряжение, но и улучшить кровообращение, что ускоряет восстановление организма после физических нагрузок.

Массажный ролик также помогает бороться с болевыми ощущениями и повышает гибкость, что делает его универсальным помощником для поддержания здоровья. Эксперты подчеркивают, что регулярное использование массажного ролика способствует укреплению мышечного тонуса, снижению стресса и улучшению настроения.

Эти простые упражнения можно выполнять дома, не тратя времени на походы к массажисту. Массажный ролик станет отличным инструментом для расслабления и профилактики мышечных зажимов.

Начните заботиться о своем теле уже сегодня, используя эти доступные и эффективные техники.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Авто
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности Аудио 
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них
Недвижимость
Пожили в доме с мышами? Вот что помогло избавиться от них Аудио 
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Могут ли наушники повредить слух: узнайте как сохранить здоровье ушей
Возраст на кончиках пальцев: как ногти отражают старение и методы омоложения
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Израиль открывает новое направление: прямые рейсы из России в Эйлат
5 пород собак, которые идеально подходят для жизни в квартире
Биение сердца в ушах: когда это нормально, а когда опасно
Расческа и ножницы: неожиданные помощники в макияже
Готовим идеальные котлеты из индейки. Кулинарные советы
Сможем ли мы остановить астероид? Как человечество готовится к столкновению через 10 лет
Владельцы Toyota Camry жалуются на кузов: почему ЛКП не выдерживает испытаний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.