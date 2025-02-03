Упругие ягодицы без приседаний – простая схема занятий дома

Можно ли прокачать нижнюю часть тела без приседаний? Да! Эта силовая тренировка поможет задействовать мышцы ног и ягодиц без нагрузки на колени, а также укрепит кор. Отличный вариант для тех, у кого есть проблемы с суставами.
Некоторые состояния требуют консультации с врачом перед выполнением упражнений:
Перед тренировкой стоит немного разогреть тазобедренные суставы, особенно если они склонны к скованности. Можно выполнить 8-10 круговых движений каждой ногой.
Занятие проходит в интервальном режиме: минута работы — 20 секунд отдыха. Если нагрузка на мышцы распределяется неравномерно, выполняйте упражнение сначала на одну сторону, затем на другую. Вся тренировка состоит из трех кругов.
Что делает: разогревает тазобедренные суставы, улучшает кровообращение в мышцах.
Что делает: прорабатывает ягодицы, мышцы спины и заднюю поверхность бедра.
Что делает: тренирует баланс, включая в работу весь корпус.
Что делает: акцентированно нагружает ягодицы.
Что делает: эффективно прорабатывает мышцы живота без нагрузки на шею.
Тренировку можно выполнять как босиком, так и в кроссовках. Если чувствуете, что можете больше, добавьте 20-30 секунд к каждому упражнению. А если устаете слишком быстро, делайте короткие перерывы по 5-10 секунд.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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