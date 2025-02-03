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Вес не изменился, а тело — да: как правильно отслеживать результаты похудения

2:10
Спорт

Если вы стремитесь похудеть, то наверняка привыкли регулярно становиться на весы. Однако их показания не всегда отражают реальный прогресс. Иногда вес может не меняться или даже увеличиваться, но это не значит, что вы не худеете.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Почему вес может стоять на месте

Организм способен одновременно терять жир и наращивать мышцы — этот процесс называется рекомпозицией тела. Так как мышцы плотнее жира, общий вес может оставаться прежним, но фигура при этом меняется.

Кроме того, колебания веса могут происходить по разным причинам

  • Запасы гликогена: после углеводной пищи организм задерживает больше воды.
  • Задержка жидкости: избыток соли, креатин или некоторые добавки могут временно повышать вес.
  • Гормональные изменения: особенно у женщин во время менструального цикла.

Как правильно отслеживать прогресс

Чтобы объективно оценивать результаты, используйте другие методы:

  • Измерение объемов тела: измеряйте талию, бедра и другие зоны сантиметровой лентой. Если талия превышает 80 см у женщин и 94 см у мужчин, это может указывать на избыточные жировые отложения.
  • Биоимпедансный анализ: показывает соотношение жира и мышечной массы. Его достаточно делать раз в 2-3 месяца.
  • Фото до и после: сравните, как сидит одежда и изменились ли контуры тела.

Как избежать разочарования

  • Не ориентируйтесь только на вес: используйте несколько параметров для оценки изменений.
  • Не взвешивайтесь каждый день: делайте это раз в неделю, в одно и то же время.
  • Следите за общим самочувствием: больше энергии, лёгкость в движениях и улучшение сна — тоже признаки прогресса.

Весы не всегда показывают реальный результат. Чтобы видеть изменения, измеряйте объемы, оценивайте внешний вид и следите за составом тела. Главное — стабильность и правильный подход, а не просто цифры.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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