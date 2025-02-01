Для рельефного пресса: одно упражнение для трех групп мышц

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий рассказал, как правильно выполнять упражнение "книжка". Оно прорабатывает сразу три группы мышц, делает пресс рельефным и помогает держать спину ровной.
Во время выполнения напрягаются прямая и косые мышцы живота, а также подвздошно-поясничная мышца. Это не просто скручивания — здесь задействовано все тело, поэтому упражнение помогает еще и улучшить координацию.
"Книжку" можно выполнять на скамье, на коврике или в усложненном варианте для опытных спортсменов. Щеблицкий советует начинать с выполнения на скамье — так проще контролировать технику и не перегружать ноги.
Чтобы упражнение дало результат, важно не округлять спину, не помогать себе инерцией и не переносить нагрузку на ноги.
"Главное — контролировать каждое движение и держать мышцы в напряжении", — объясняет Дмитрий Щеблицкий.
Если у вас проблемы со спиной, грыжа или недавние операции, от этого упражнения лучше отказаться. Перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом.
Если упражнение сложно или вызывает дискомфорт, можно заменить его планкой или скручиваниями велосипед. Они тоже хорошо прорабатывают пресс и улучшают осанку.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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