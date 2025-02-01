Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В мегаполисах из-за глобального потепления увеличивается популяция крыс
Дороги, которые живут 70 лет: почему Россия не перенимает опыт США
Отдыхающая в Африке Екатерина Андреева вооружилась ножом и бросила вызов львам
Рис за 20 минут: готовим в микроволновке без лишних хлопот
Александр Большунов отправился в Европу на индивидуальные тренировки
След ведёт в Новосибирск: кто стоит за туристической аферой?
Простые шаги для восстановления кожи после зимнего сезона
Исторический максимум: золото преодолело отметку $2850
Напиток, который может помочь контролировать уровень сахара в крови

Для рельефного пресса: одно упражнение для трех групп мышц

1:32
Спорт

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий рассказал, как правильно выполнять упражнение "книжка". Оно прорабатывает сразу три группы мышц, делает пресс рельефным и помогает держать спину ровной.

пресс
Фото: freepik
пресс

Как работает "книжка"

Во время выполнения напрягаются прямая и косые мышцы живота, а также подвздошно-поясничная мышца. Это не просто скручивания — здесь задействовано все тело, поэтому упражнение помогает еще и улучшить координацию.

Три варианта для разного уровня подготовки

"Книжку" можно выполнять на скамье, на коврике или в усложненном варианте для опытных спортсменов. Щеблицкий советует начинать с выполнения на скамье — так проще контролировать технику и не перегружать ноги.

Главные ошибки, которые мешают прокачать пресс

Чтобы упражнение дало результат, важно не округлять спину, не помогать себе инерцией и не переносить нагрузку на ноги.

"Главное — контролировать каждое движение и держать мышцы в напряжении", — объясняет Дмитрий Щеблицкий.

Кому нельзя делать "книжку"

Если у вас проблемы со спиной, грыжа или недавние операции, от этого упражнения лучше отказаться. Перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом.

Что делать, если "книжка" вам не подходит

Если упражнение сложно или вызывает дискомфорт, можно заменить его планкой или скручиваниями велосипед. Они тоже хорошо прорабатывают пресс и улучшают осанку.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофель, который любят все: какие сорта лидируют по популярности
Садоводство, цветоводство
Картофель, который любят все: какие сорта лидируют по популярности Аудио 
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Авто
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Отдыхающая в Африке Екатерина Андреева вооружилась ножом и бросила вызов львам
Александр Большунов отправился в Европу на индивидуальные тренировки
Рис за 20 минут: готовим в микроволновке без лишних хлопот
След ведёт в Новосибирск: кто стоит за туристической аферой?
Простые шаги для восстановления кожи после зимнего сезона
Исторический максимум: золото преодолело отметку $2850
Напиток, который может помочь контролировать уровень сахара в крови
Почему стоит использовать ягодную подкормку для малины?
Грунтовые воды Аляски оставляют углеродный след в океане
Простые хитрости водителей: как избежать ложных штрафов за ремень безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.