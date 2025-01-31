Сильные плечи без травм: как правильно делать жим гантелей
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01.02.2025 02:00
Жим гантелей сидя — это одно из самых эффективных упражнений для прокачки плеч. Оно помогает развивать силу, увеличивать объем мышц и укреплять суставы. Фитнес-тренер сети DDX Fitness
Егор Ходырев объясняет, почему этот вид жима должен быть в вашей программе.
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели
"Жим гантелей сидя прорабатывает сразу несколько суставов, а значит, помогает не только прокачать плечи, но и укрепить руки и верх груди", — говорит Егор Ходырев. Какие мышцы работают во время жима гантелей сидя
Основная нагрузка приходится на переднюю и среднюю части дельтовидных мышц. Но в работу включаются и другие группы:
трицепсы — помогают выжимать гантели вверх;
верхний сегмент грудных мышц — стабилизирует движение;
мышцы-стабилизаторы корпуса — удерживают тело в правильном положении.
Благодаря этому упражнение делает плечи шире, руки сильнее, а осанку — ровнее.
Как правильно выполнять жим гантелей сидя
Техника выполнения жима гантелей сидя важна, ведь любое отклонение может привести к травме. Ходырев советует начинать с легких весов и постепенно увеличивать нагрузку.
Сядьте на скамью, ноги плотно прижмите к полу. Если у вас есть проблемы со спиной, выбирайте скамью со спинкой для дополнительной стабилизации.
Возьмите гантели прямым хватом, расположите их на уровне плеч, локти слегка прижаты к корпусу.
Опустите лопатки вниз и сведите их вместе — это создаст надежную опору для плеч.
На выдохе медленно выжмите гантели вверх, полностью выпрямляя руки.
На вдохе плавно опустите их обратно, чтобы они находились на уровне головы.
Избегайте рывков, толчков и раскачивания корпуса — движение должно быть плавным и контролируемым.
"Главное — правильная техника. Если вы выполняете жим с ошибками, то рискуете травмировать плечи или поясницу", — подчеркивает Егор Ходырев. Главные ошибки, которые мешают росту мышц
Ошибки в жиме гантелей сидя могут не только замедлить прогресс, но и привести к боли и травмам.
Слишком тяжелый вес. При чрезмерной нагрузке спортсмены начинают "читинговать" — раскачивать корпус, помогать себе ногами. Это снижает эффективность упражнения.
Слишком короткая амплитуда. Если не опускать гантели до уровня плеч и не поднимать полностью вверх, мышцы не получают нужной нагрузки.
Чрезмерный прогиб в пояснице. Может привести к боли и травмам спины. Нужно держать корпус стабилизированным, а при необходимости использовать скамью со спинкой.
Неправильное дыхание. Задержка дыхания может вызвать головокружение.
Кому не подходит жим гантелей сидя
Как и любое силовое упражнение, жим гантелей имеет противопоказания.
Травмы плечевых суставов — могут усугубиться при нагрузке.
Проблемы с локтями — жим создаёт давление на суставы.
Болезни позвоночника — особенно при больших весах и отсутствии поддержки спины.
Хронические заболевания — перед тренировками лучше проконсультироваться с врачом.
Почему жим гантелей сидя стоит делать каждому
Егор Ходырев советует включать это упражнение в программу тренировок тем, кто хочет:
Укрепить плечи и сделать их рельефнее
Развить силу верхней части тела
Улучшить координацию движений
Повысить выносливость в других упражнениях
"Жим гантелей сидя — это не только про мышцы, но и про здоровье. Он помогает укрепить суставы, улучшить мобильность и снизить риск травм", — подытожил Егор Ходырев. Уточнения
(от нем. Ганте́ли Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру