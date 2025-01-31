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Сильные плечи без травм: как правильно делать жим гантелей

3:56
Спорт

Жим гантелей сидя — это одно из самых эффективных упражнений для прокачки плеч. Оно помогает развивать силу, увеличивать объем мышц и укреплять суставы. Фитнес-тренер сети DDX Fitness Егор Ходырев объясняет, почему этот вид жима должен быть в вашей программе.

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

"Жим гантелей сидя прорабатывает сразу несколько суставов, а значит, помогает не только прокачать плечи, но и укрепить руки и верх груди", — говорит Егор Ходырев.

Какие мышцы работают во время жима гантелей сидя

Основная нагрузка приходится на переднюю и среднюю части дельтовидных мышц. Но в работу включаются и другие группы:

  • трицепсы — помогают выжимать гантели вверх;
  • верхний сегмент грудных мышц — стабилизирует движение;
  • мышцы-стабилизаторы корпуса — удерживают тело в правильном положении.

Благодаря этому упражнение делает плечи шире, руки сильнее, а осанку — ровнее.

Как правильно выполнять жим гантелей сидя

Техника выполнения жима гантелей сидя важна, ведь любое отклонение может привести к травме. Ходырев советует начинать с легких весов и постепенно увеличивать нагрузку.

  • Сядьте на скамью, ноги плотно прижмите к полу. Если у вас есть проблемы со спиной, выбирайте скамью со спинкой для дополнительной стабилизации.
  • Возьмите гантели прямым хватом, расположите их на уровне плеч, локти слегка прижаты к корпусу.
  • Опустите лопатки вниз и сведите их вместе — это создаст надежную опору для плеч.
  • На выдохе медленно выжмите гантели вверх, полностью выпрямляя руки.
  • На вдохе плавно опустите их обратно, чтобы они находились на уровне головы.
  • Избегайте рывков, толчков и раскачивания корпуса — движение должно быть плавным и контролируемым.

"Главное — правильная техника. Если вы выполняете жим с ошибками, то рискуете травмировать плечи или поясницу", — подчеркивает Егор Ходырев.

Главные ошибки, которые мешают росту мышц

Ошибки в жиме гантелей сидя могут не только замедлить прогресс, но и привести к боли и травмам.

  • Слишком тяжелый вес. При чрезмерной нагрузке спортсмены начинают "читинговать" — раскачивать корпус, помогать себе ногами. Это снижает эффективность упражнения.
  • Слишком короткая амплитуда. Если не опускать гантели до уровня плеч и не поднимать полностью вверх, мышцы не получают нужной нагрузки.
  • Чрезмерный прогиб в пояснице. Может привести к боли и травмам спины. Нужно держать корпус стабилизированным, а при необходимости использовать скамью со спинкой.
  • Неправильное дыхание. Задержка дыхания может вызвать головокружение.

Кому не подходит жим гантелей сидя

Как и любое силовое упражнение, жим гантелей имеет противопоказания.

  • Травмы плечевых суставов — могут усугубиться при нагрузке.
  • Проблемы с локтями — жим создаёт давление на суставы.
  • Болезни позвоночника — особенно при больших весах и отсутствии поддержки спины.
  • Хронические заболевания — перед тренировками лучше проконсультироваться с врачом.
  • Почему жим гантелей сидя стоит делать каждому

Егор Ходырев советует включать это упражнение в программу тренировок тем, кто хочет:

  • Укрепить плечи и сделать их рельефнее
  • Развить силу верхней части тела
  • Улучшить координацию движений
  • Повысить выносливость в других упражнениях

"Жим гантелей сидя — это не только про мышцы, но и про здоровье. Он помогает укрепить суставы, улучшить мобильность и снизить риск травм", — подытожил Егор Ходырев.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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