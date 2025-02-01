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Разоблачение фитнес-мифа: действительно ли мышечный шок ускоряет рост мышц

3:10
Спорт

Концепция "мышечного шока" (Muscle Confusion) долгое время оставалась популярной в фитнес-среде. Идея в том, что постоянное изменение тренировочной программы мешает мышцам адаптироваться, что якобы приводит к лучшим результатам. Но действительно ли это так?

Накаченная девушка
Фото: unsplash.com by Scott Webb scottwebb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Накаченная девушка

Что такое мышечный шок

Этот метод основан на регулярной смене нагрузок. В него включают различные типы тренировок: силовые, кардио, функциональные, йогу, кроссфит и даже боевые искусства. Считается, что такие изменения предотвращают привыкание мышц к однообразной нагрузке, заставляя их работать эффективнее.

Например, тренировка может выглядеть так

  • Понедельник: силовая с отягощениями.
  • Среда: кроссфит.
  • Пятница: бег на длинные дистанции.
  • Воскресенье: круговая тренировка.

Исследование: помогает ли метод мышечного шока

В одном из экспериментов группу молодых людей разделили на две части:

  • Первая группа выполняла фиксированную программу из шести упражнений 4 раза в неделю.
  • Вторая группа занималась по программе, где упражнения менялись случайным образом из списка из 80 движений.

Результат: прирост силы и мышечной массы оказался одинаковым в обеих группах. Но участники, тренировавшиеся по случайной программе, отметили, что им было интереснее, а их мотивация оставалась высокой.

Работает ли это на практике

Доктор Брэд Шенфельд пояснил, что мышцы не "путаются" — им просто нужно достаточно нагрузки для адаптации. Однако он отметил, что разумные изменения упражнений действительно могут быть полезны, особенно если есть слабые зоны, требующие дополнительной проработки.

Когда стоит менять программу тренировок

Есть несколько причин, когда стоит разнообразить занятия:

  • Вы теряете мотивацию: смена активности может помочь избежать рутины.
  • Застой в прогрессе: если вес на штанге или скорость бега не увеличиваются, возможно, пора пересмотреть программу.
  • Фокус на слабые зоны: например, если отстает верхняя часть груди или спина, стоит добавить упражнения, направленные именно на эти мышцы.

Если же вам комфортно следовать одной и той же схеме тренировок — продолжайте. Исследования показывают, что это не делает тренировки менее эффективными.

Как ускорить восстановление

Разнообразие важно, но не менее значимо и восстановление. Среди эффективных методов:

  • Миофасциальный релиз: специальные ролики или массажные мячи помогают снять напряжение, улучшить кровообращение и снизить риск травм.
  • Перкуссионный массаж: устройства с ритмичными ударами глубоко расслабляют мышцы, уменьшают воспаление и ускоряют лимфодренаж.

Вывод

Мышечный шок — не панацея, но смена программы действительно может быть полезна. Главное — тренироваться осознанно, прислушиваться к своему телу и не забывать о восстановлении.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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