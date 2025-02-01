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Секрет стройных ног: 5 упражнений, которые работают безотказно

3:05
Спорт

Мечтаешь о красивых, подтянутых ногах? Правильно подобранный комплекс упражнений поможет не только достичь желаемого результата, но и сохранить здоровье суставов. Особенно это важно для профилактики артроза коленного сустава.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

Вот пять лучших упражнений, которые помогут укрепить мышцы и сделать ноги стройными.

Растяжка и укрепление внутренней части бедра

Перед началом тренировки важно разогреть мышцы. Это упражнение отлично подойдет для подготовки к основной нагрузке.

Как выполнять

  • Сядь на пол и максимально широко раздвинь ноги.
  • Поочередно выполняй наклоны к левой ноге, вперед и затем к правой ноге.
  • Держи спину прямо, а в нижней точке фиксируй положение на 10-20 секунд.
  • Повтори 25-30 раз.

После упражнения можно на несколько минут лечь на спину, закрыть глаза и расслабиться.

Укрепление икроножных мышц

Это упражнение придаст икрам красивый рельеф и подтянет мышцы ног.

Как выполнять

  • Встань на край скамейки или любого устойчивого возвышения.
  • Упор руками сделай в стену, пятки должны свисать.
  • Поднимайся на носочки, стараясь достичь максимальной амплитуды, затем плавно опускайся вниз.
  • Выполни минимум 30 повторений.

После упражнения возможен легкий дискомфорт в икроножных мышцах — это нормально. Со временем увеличивай количество повторений.

Выпады для проработки бедер и икр

Это упражнение отлично подтягивает внешнюю часть бедра и формирует красивые ноги.

Как выполнять

  • Встань прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
  • Сделай широкий шаг вперед, приседая, пока бедро не станет параллельным полу.
  • Колено должно находиться на одной линии со стопой.
  • Повтори по 10-15 выпадов на каждую ногу.

Махи ногами для идеального силуэта

Помогает убрать лишний объем в бедрах и избавиться от эффекта "галифе".

Как выполнять

  • Ляг на правый бок, правую руку подложи под голову, левую прижми к полу.
  • Поднимай левую ногу на 30-40 см, затем медленно опускай, не касаясь правой.
  • Выполняй упражнение в динамичном темпе.
  • Сделай по 60 повторений на каждую ногу.

Подъемы ног на четвереньках для ног и ягодиц

Это упражнение не только укрепляет мышцы ног, но и делает ягодицы подтянутыми.

Как выполнять

  • Встань на четвереньки, держи спину прямо.
  • Поочередно поднимай ноги, вытягивая пятку назад.
  • Следи, чтобы нога оставалась параллельной телу, а движение было плавным.
  • Сделай по 30 повторений на каждую ногу.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет сделать ноги стройными и подтянутыми. Главное — системность и правильная техника. Уже через несколько недель ты увидишь первые результаты!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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