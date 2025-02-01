Как дышать во время тренировок: ошибки, которые мешают прогрессу

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Исследования показывают, что многие люди дышат неправильно во время физических нагрузок, что снижает выносливость, приводит к быстрому утомлению и даже увеличивает риск травм. Разбираемся, как дышать во время бега, силовых упражнений и кардиотренировок, чтобы получить максимум пользы от занятий спортом.

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Дыхание во время бега

Оптимальный ритм дыхания для насыщения мышц кислородом и выведения углекислого газа — схема 3:2. Это значит, что:

Вдох нужно делать на три шага (левая, правая, левая нога).

Выдох — на два шага (правая, левая нога).

Такое дыхание снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и помогает дольше сохранять темп. Если скорость увеличивается, возможно, дыхание изменится на 2:1, но долго поддерживать такой ритм сложно — это приведет к быстрому накоплению молочной кислоты и снижению выносливости.

Как дышать во время силовых упражнений

При поднятии тяжестей, выполнении упражнений с нагрузкой или тренировках на турнике важно помнить главное правило:

Выдох — при напряжении

Подтягивания: вдох на опускании, выдох на подъеме.

вдох на опускании, выдох на подъеме. Становая тяга: перед подъемом — глубокий вдох, напряжение мышц пресса, задержка дыхания, выпрямление. После подъема — выдох.

перед подъемом — глубокий вдох, напряжение мышц пресса, задержка дыхания, выпрямление. После подъема — выдох. Приседания: вдох при сгибании ног (помогает стабилизировать позвоночник), выдох при возвращении в исходное положение.

Правильное дыхание предотвращает головокружение, риск повышения давления, возникновения грыж и растяжения сосудов.

Дыхание во время кардиотренировок

При высоких нагрузках главное не "когда" дышать, а "как":

Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот.

Дыхание должно быть ритмичным, без задержек.

Оптимально: один вдох — два шага, один выдох — два шага.

Это позволит поддерживать высокий уровень кислорода в организме и снизит нагрузку на сердце.

Дыхание в планке

Планка — сложное упражнение, задействующее все мышцы. Многие рефлекторно задерживают дыхание, но это ошибка.

Как дышать:

Делайте медленный глубокий вдох через нос.

Выдыхайте также медленно, одновременно напрягая пресс, ягодицы и ноги.

Контролируемое дыхание помогает удерживать правильную позу и снижает нагрузку на позвоночник.

Вода + кислород = сжигание жира

Для эффективного жиросжигания организму нужны достаточное количество воды и повышенный уровень кислорода.

Женщинам — не менее 1,5 литра воды в день, мужчинам — до 3 литров.

Во время тренировок правильно дышите — это поможет ускорить обмен веществ и повысить эффективность упражнений.

Какие виды спорта улучшают дыхание и выносливость

Эти активности помогают развить легкие и научиться контролировать дыхание:

Ходьба.

Плавание.

Езда на велосипеде.

Спортивная ходьба.

Гимнастика.

Важно: Никогда не задерживайте дыхание во время упражнений — это может привести к кислородному дефициту и ухудшению самочувствия.

Применяйте правильные техники дыхания, чтобы тренировки стали эффективнее и комфортнее!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

