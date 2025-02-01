Как дышать во время тренировок: ошибки, которые мешают прогрессу

Исследования показывают, что многие люди дышат неправильно во время физических нагрузок, что снижает выносливость, приводит к быстрому утомлению и даже увеличивает риск травм. Разбираемся, как дышать во время бега, силовых упражнений и кардиотренировок, чтобы получить максимум пользы от занятий спортом.
Оптимальный ритм дыхания для насыщения мышц кислородом и выведения углекислого газа — схема 3:2. Это значит, что:
Такое дыхание снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и помогает дольше сохранять темп. Если скорость увеличивается, возможно, дыхание изменится на 2:1, но долго поддерживать такой ритм сложно — это приведет к быстрому накоплению молочной кислоты и снижению выносливости.
При поднятии тяжестей, выполнении упражнений с нагрузкой или тренировках на турнике важно помнить главное правило:
Правильное дыхание предотвращает головокружение, риск повышения давления, возникновения грыж и растяжения сосудов.
При высоких нагрузках главное не "когда" дышать, а "как":
Это позволит поддерживать высокий уровень кислорода в организме и снизит нагрузку на сердце.
Планка — сложное упражнение, задействующее все мышцы. Многие рефлекторно задерживают дыхание, но это ошибка.
Как дышать:
Контролируемое дыхание помогает удерживать правильную позу и снижает нагрузку на позвоночник.
Для эффективного жиросжигания организму нужны достаточное количество воды и повышенный уровень кислорода.
Эти активности помогают развить легкие и научиться контролировать дыхание:
Важно: Никогда не задерживайте дыхание во время упражнений — это может привести к кислородному дефициту и ухудшению самочувствия.
Применяйте правильные техники дыхания, чтобы тренировки стали эффективнее и комфортнее!
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