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Правда и вымысел об ускорителях тестостерона: что нужно знать перед применением

2:32
Спорт

Тестостерон — ключевой гормон для роста мышечной массы, поддержания костной прочности, либидо и общего уровня энергии. Многие мужчины стремятся повысить его уровень, считая, что это улучшит их физическую форму и самочувствие. Однако не все методы, предлагаемые рынком, действительно работают.

Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает тренировку на ноги в тренажерном зале

Мифы об ускорителях тестостерона

Специальные добавки и препараты

  • Миф: Добавки могут значительно повысить уровень тестостерона.
  • Реальность: Большинство таких продуктов не имеют научного подтверждения своей эффективности. Некоторые из них содержат гормоны или запрещенные вещества, что может привести к побочным эффектам.

Натуральные средства

  • Миф: Травы и витамины безопасны и всегда эффективны.
  • Реальность: Некоторые натуральные вещества, такие как трибулус террестрис, могут оказывать незначительное влияние, но их эффект далек от обещанного в рекламных заявлениях.

Диета и образ жизни

  • Миф: Правильное питание и спорт не влияют на уровень тестостерона.
  • Реальность: Физическая активность, сбалансированное питание и управление стрессом — это факторы, которые научно доказано способствуют поддержанию здорового уровня тестостерона.

Что действительно помогает повысить уровень тестостерона

Физическая активность

Силовые тренировки способствуют выработке тестостерона.

Как это работает:

  • Особенно эффективны базовые упражнения с тяжелыми весами (приседания, становая тяга, жим).
  • Регулярность и прогрессивная нагрузка играют ключевую роль.

Правильное питание

Определенные продукты помогают поддерживать тестостерон.

Что включить в рацион:

  • Красное мясо и рыба (источники цинка и белка).
  • Орехи и семена (полезные жиры, витамин Е).
  • Авокадо, оливковое масло (мононенасыщенные жиры).
  • Яйца, молочные продукты (витамины D и B).

Управление стрессом

Хронический стресс подавляет тестостерон.

Что делать:

  • Снижать уровень кортизола с помощью медитации, йоги, дыхательных техник.
  • Обеспечивать качественный сон (7-9 часов в сутки).

Быстро увеличить тестостерон с помощью чудодейственных добавок невозможно. Реальное повышение уровня гормона требует комплексного подхода - силовых тренировок, здорового питания и контроля стресса.

Уточнения

Тестостеро́н (от "тестикулы", "стерол" и "кетоны") — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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