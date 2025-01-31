Как короткие тренировки поддерживают здоровье мозга?

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Исследователи из Университета Калифорнии оценили влияние физических упражнений на когнитивные функции и пришли к выводу, что даже краткие сессии физической активности способны улучшить умственные способности. Их работа опубликована в журнале Communications Psychology (ComPsychology).

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

Хотя известно о пользе регулярных тренировок для физического здоровья и долгосрочной работы мозга, влияние коротких занятий изучено менее внимательно. Ученые решили прояснить противоречия, выявленные в предыдущих исследованиях, где результаты колебались от улучшений до ухудшений когнитивной активности.

В исследовании было проанализировано 113 работ с участием более 4 тысяч человек возрасте от 18 до 45 лет. Результаты подтвердили, что физическая активность позитивно воздействует на внимание, память и исполнительные функции, особенно в задачах, требующих гибкости мышления.

Вид физических упражнений и их интенсивность оказались основными факторами, способствующими улучшению когнитивных функций. Велоспорт и высокоинтенсивные интервальные тренировки продемонстрировали наилучшие результаты. Интенсивные тренировки давали более выраженные улучшения по сравнению с упражнениями средней нагрузки.

Учёные отмечают, что хотя эффект от кратковременных тренировок может показаться незначительным, он всё равно имеет важное значение, особенно для повышения навыков планирования и концентрации внимания.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

