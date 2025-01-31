ЦСКА теряет вратаря: переход в Спартак стал реальностью

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Столичный клуб "Спартак" согласовал трансфер российского голкипера Ильи Помазуна у ЦСКА. Об этом сообщает "РБК Спорт".

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спартак

Согласно информации, официальное подтверждение сделки может появиться в ближайшие дни. Все условия перехода уже согласованы, осталось только подписать необходимые документы.

Помазун — воспитанник ЦСКА, и свой дебют в основной команде он совершил 6 августа 2017 года в поединке против "Рубина". С 2020 года вратарь регулярно отправлялся в аренду в "Урал", и в сезоне 2023/24 провел 29 матчей за уральский клуб.

В сезоне 2024/25 Илья Помазун не попадал в основной состав ЦСКА до своего временного отстранения. На позицию основного вратаря команды продолжает выступать Игорь Акинфеев, а в играх Кубка России место на поле занимает Владислав Тороп. 12 сентября Помазун был включён в заявку клуба на сезон.

Уточнения

Илья́ Алекса́ндрович Помазу́н (род. 16 августа 1996, Калининград) — российский футболист, вратарь ЦСКА.



ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола.

