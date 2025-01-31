12 упражнений для трицепса, которые действительно работают

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина поделилась списком из 12 эффективных упражнений, которые помогут укрепить и подтянуть трицепс. Эти упражнения подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам, желающим улучшить форму рук.
Это классическое упражнение, которое задействует все три головки трицепса. Для начинающих можно использовать вспомогательные резинки или тренажеры.
Выполняется с гантелями или штангой. Упражнение идеально подходит для изолированной проработки трицепса.
Используя гантели, это упражнение помогает укрепить заднюю часть руки и улучшить рельеф.
В отличие от классического жима, узкий хват смещает акцент на трицепс, делая его более эффективным для этой группы мышц.
Простое, но действенное упражнение, которое можно выполнять даже дома.
Используя тросовый тренажер, это упражнение позволяет максимально изолировать трицепс.
Узкая постановка рук в этом варианте отжиманий усиливает нагрузку на трицепс.
Это упражнение отлично растягивает и укрепляет трицепс, особенно его длинную головку.
Выполняется с гантелями в наклоне. Упражнение помогает проработать заднюю часть руки.
Идеальный вариант для домашних тренировок, если под рукой нет гантелей.
Упрощенная версия алмазных отжиманий, но не менее эффективная.
Узкий хват в этом упражнении позволяет безопасно и эффективно нагрузить трицепс.
Фитнес-тренер подчёркивает, что для достижения наилучших результатов важно сочетать эти упражнения с правильным питанием и регулярными тренировками.
Также не стоит забывать о разминке перед началом занятий и растяжке после, чтобы избежать травм и улучшить гибкость, пишет Спорт Mail.
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