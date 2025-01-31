12 упражнений для трицепса, которые действительно работают

2:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина поделилась списком из 12 эффективных упражнений, которые помогут укрепить и подтянуть трицепс. Эти упражнения подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам, желающим улучшить форму рук.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

Отжимания на брусьях

Это классическое упражнение, которое задействует все три головки трицепса. Для начинающих можно использовать вспомогательные резинки или тренажеры.

Французский жим

Выполняется с гантелями или штангой. Упражнение идеально подходит для изолированной проработки трицепса.

Разгибание рук в наклоне

Используя гантели, это упражнение помогает укрепить заднюю часть руки и улучшить рельеф.

Жим лёжа узким хватом

В отличие от классического жима, узкий хват смещает акцент на трицепс, делая его более эффективным для этой группы мышц.

Обратные отжимания от скамьи

Простое, но действенное упражнение, которое можно выполнять даже дома.

Разгибание рук на блоке

Используя тросовый тренажер, это упражнение позволяет максимально изолировать трицепс.

Алмазные отжимания

Узкая постановка рук в этом варианте отжиманий усиливает нагрузку на трицепс.

Жим гантели из-за головы

Это упражнение отлично растягивает и укрепляет трицепс, особенно его длинную головку.

Кикбэки

Выполняется с гантелями в наклоне. Упражнение помогает проработать заднюю часть руки.

Разгибание рук с эспандером

Идеальный вариант для домашних тренировок, если под рукой нет гантелей.

Отжимания от пола с узкой постановкой рук

Упрощенная версия алмазных отжиманий, но не менее эффективная.

Жим в тренажёре Смита

Узкий хват в этом упражнении позволяет безопасно и эффективно нагрузить трицепс.

Фитнес-тренер подчёркивает, что для достижения наилучших результатов важно сочетать эти упражнения с правильным питанием и регулярными тренировками.

Также не стоит забывать о разминке перед началом занятий и растяжке после, чтобы избежать травм и улучшить гибкость, пишет Спорт Mail.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

